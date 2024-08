Bývalý areál ČSAD ve Vimperku se do roka promění v obchodní zónu.

Bývalý areál ČSAD ve Vimperku se do roka promění v obchodní zónu. Obchody by měly otevřít v září 2025.

„V první fázi začnou přípravné práce, jako oplocování areálu a podobně. Samotná demolice starého objektu by měla trvat maximálně tři měsíce. Následující výstavba by měla být dokončena do léta 2025 a příští září bychom rádi otevřeli,“ uvedl projektový manažer Marian Tišer ze společnosti PORTIN. Upozornil, že kdyby byly jakékoliv problémy se stavbou, mohou se Vimperáci obrátit na jeho osobu na čísle 606 751 545.

Odstaviště a zázemí pro autobusy původně patřilo společnosti GW Jihotrans, která už pro něj neměla využití. V roce 2022 nový vlastník oslovil město se svým záměrem. V rámci tehdejšího územního plánu bylo první variantou vybudování logistického centra, tou druhou pak retail park s nutnou změnou územního plánu. O té rozhoduje zastupitelstvo. Město se tak za účasti městského architekta aktivně zapojilo do diskuse o budoucí podobě retail parku.

Obchodní zóna na ploše 1,7 hektaru by na přání města měla být hodně zelená, s parkovou úpravou a přirozeně navazující na okolní zástavbu. Parkoviště bude mít 160 míst s napojením do ulic Špidrova a Boubínská.

Zdroj: TZ města Vimperk