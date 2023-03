Na první pohled působí velmi nenápadně, ale opak je pravdou. Jaroslav Martínek je totiž ředitelem instituce s názvem Muzeum Vysočiny Třebíč. To by ale nebylo nic zvláštního – jenže Jaroslav Martínek pochází z Prachatic a je členem místního dýmkařského klubu ŠPC Prachatice. Proto nemohl Jaroslav Martínek chybět v Jiníně na dlouhém kouření dýmky Vachtova Šumavská fajfka Prachatice, jejím pořadatelem je právě Šumavský pipe club Prachatice. „K dýmkám jsem přišel až v muzeu v Třebíči, kde máme poměrně velkou sbírku dýmek,“ vzpomíná Jaroslav Martínek, který bude ve své funkci pracovat do 30. června. Pak ho čeká odchod na odpočinek.