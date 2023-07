Petr Tkáč (80 let, Lhenice),

Miroslav Novák (84 let, Klenovice),

Lenka Dušková (56 let, Husinec),

Milan Turek (65 let, Prachatice),

Tomáš Tříska (49 let, Horní Vltavice),

Květoslava Kovářová (66 let, Krejčovice),

Michal Blaško (61 let, Volary),

Marie Průchová (93 let, Netolice)