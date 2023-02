Tepelné hospodářství proto letos plánuje investovat nejen do rekonstrukce teplovodu za obchodním domem Prior, výměny spalinových ventilátorů pro horkovodní kotle, ale hlavně do třetí kogenerační jednotky. Součástí letošních investic bude také optimalizace sítě, přesněji přepojení Základní školy v Národní ulici na soustavu horního sídliště. „Kogenerační jednotka má hlavně stabilizační funkci. Její instalace pomůže udržet cenu tepla pro naše zákazníky a nepromítat do ní zvýšené náklady na nákup plynu v příštích letech,“ vysvětlil Petr Kolín. Letos a příští rok má Tepelné hospodářství nákupní cenu zafixovanou v průměru na částce 20 eur. Pro další rok ale může být suma za megawatthodinu zhruba dvojnásobná. „Odhadovat cenu je věštění z křišťálové koule, ale hledáme možnosti a varianty. Jednou z nich je také instalace fotovoltaiky v areálu centrální kotelny. Částky z tržeb za prodanou elektřinu by nám pomohly snížit náklady na provoz naší společnosti,“ uvažuje šéf tepelného hospodářství. Projekt na fotovoltaickou elektrárnu má společnost připravený. „Strategickým rozvojem teplárny se budeme v příštích týdnech intenzivně zabývat,“ uzavřel starosta Jan Bauer.