OBRAZEM: Z jihu na sever a zpátky domů. Třeboň vítá nového kastelána

Zámek bude dočasně řídit zástupkyně kastelána Erika Suchanová a památkáři musejí vypsat výběrové řízení na nového kastelána. Vít Pávek by měl zatím na zámku zůstat v jiné pozici.

Údajný důvod odvolání kastelána prozradil Deníku zdroj blízký zámku. "Dvě zaměstnankyně šly marodit pro psychickou šikanu ze strany pana Pávka, což je i lékařsky doloženo. Vše se dostalo až k ministrovi kultury a ten nařídil odvolání kastelána. Byla tam také velká nechuť jednat s ostatními organizacemi i městem," nastínil anonymní zdroj s tím, že někteří bývalí zaměstnanci se dokonce po zveřejnění odvolání Víta Pávka chtějí vracet.

Vedení města tvrzení o náročné spolupráci se správcem zámku potvrdilo, "Spolupráce ze strany zámku určitě nebyla vstřícná. Pan kastelán si neustále vymýšlel některé věci s tím, že na to má právo. Například zdržoval stavbu stezky kolem zámeckého plotu. Diktoval si, jaký tam bude povrch a podával podněty na kraj ve snaze prosadit si svou," popsal starosta Třeboně Jan Váňa, který podle svých slov věří, že se nový kastelán bude chovat jako správce cizího majetku a ne jako mocipán.

Vyjádření Víta Pávka

Samotný Vít Pávek vnímá své odvolání jako vykonstruované. "Odvolání kastelánů není častým jevem, protože většinou kolegové odchází do důchodu či na základě vzájemné dohody. Dohoda byla nabídnuta i mně, včetně jiných kastelánských postů v rámci České republiky, které jsem s díky nepřijal z rodinných důvodů i stran otázky mé cti, neb na části pozadí celého příběhu figuruje také politický vliv. Oficiální důvody mého odvolání byly shrnuty špatnou komunikací ve vztahu s dvěma institucemi a některými zaměstnanci. Jelikož s důvody vedoucími k mému konci ve funkci nesouhlasím a rozporoval jsem je, rozhodl jsem se nabídky nepřijmout, proto přistoupilo vedení NPÚ k mému odvolání, které s ohledem na okolnosti nesu hrdě. Vždy jsem totiž jednal ve prospěch zachování autentičnosti a zvýšení vážnosti areálu národní kulturní památky i jejího bezprostředního okolí. Stran správy areálu se mi žádné výtky nedostalo, ba naopak byla s vděčností kvitována slovy, že díky ní by NPÚ o mé kvality v budoucnu nerad přišel. Další kroky teprve zvažuji. Ve funkci kastelána končím k 28. únoru 2023," sdělil Deníku.

Vít pávek na sklonku roku 2017 nahradil Pavla Hofmana, který byl "zámeckým pánem," v Třeboni čtvrt století.

Kastelán Vít Pávek o pokladech třeboňského zámku

"Můj návrat do rodného kraje po pěti letech prožitých v severozápadních "schwarzenberských“ Čechách je doprovázen radostí i smutkem. Nicméně se těším na nové příležitosti a překážky, které mi správa jednoho z největších zámeckých komplexů v Čechách a majestátní knížecí hrobky připraví do cesty,“ sdělil Deníku při svém nástupu do funkce kastelána Vít Pávek.