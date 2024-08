Léto je v plném proudu a spoustu lidí trápí vysoké teploty i v interiéru jejich domovů. To může mít negativní vliv na kvalitu spánku a na zdraví. Planeta se navíc otepluje o více než 0,2 stupně Celsia za jedno desetiletí.

Se současným tempem je tedy téměř jisté jedno. Čekají nás delší a intenzivnější vlny veder. Dům z cihel ale zajišťuje příjemné vnitřní klima, protože disponuje skvělými tepelně-izolačními vlastnostmi a udrží interiér v příjemných teplotách i během horkých letních dnů. Skvělým pomocníkem proti proniknutí slunečních paprsků do interiéru jsou i venkovní rolety.

U novostaveb je trendem neustálé zvětšování oken z důvodu propojení se zahradou a výhledem na přírodu. Tento trend s sebou však přináší riziko rychlejšího úniku či průniku tepla z interiéru a do interiéru. Investoři by tak měli brát v potaz vlastnosti velkých oken. Čím větší okna, tím větší průnik tepla. Na tu má značný vliv také materiál, ze kterého je dům postaven. Pokud mají stavebníci kvalitní zdi z pořádných materiálů, jako je například pálená cihla, získají tím lepší tepelně-izolační vlastnosti, které je ochrání před nežádoucím horkem během léta a mrazem v zimě. Kromě kvalitního stavebního materiálu se vyplatí také investice do venkovních rolet.

Porotherm Vario UNI pro venkovní rolety.

„Většina domácností je obeznámena s roletami a žaluziemi, ale pouze těmi vnitřními, které mají výrazně nižší efekt než stínění venkovní. Vnitřní stínění pouze reguluje světlo pronikající do interiéru, zatímco venkovní je schopné regulovat i teplotu a chránit samotné okno před vlivy počasí. Oknem pronikne do místnosti až 60 % sluneční energie, se stínicí technikou méně než 30 %. To v praxi znamená rozdíl v interiéru až o 5 °C. Díky roletám můžete dokonce ušetřit na energiích, jelikož v zimě neuniká teplo skrz okna tak rychle a v létě se domy nepřehřívají, takže není nutné dodatečné chlazení bytu,” říká Adam Kratochvíl, produktový specialista provádění staveb za Wienerberger.

Úsporu energií ocení každý investor do cihlového domu. Díky skvělým tepelně – izolačním vlastnostem v kombinaci s vhodnými venkovními roletami již není nutné pořizovat klimatizaci. Kromě toho stínění roletami přispívá také k ochraně domu před prudkým deštěm, případnými zloději a hlukem z ulice.

Překlad Porotherm KP.

Efektivním řešením jsou systémové překlady na rolety či žaluzie Porotherm KP Vario UNI KOMPLET od Wienerbergeru. „S překlady je ale nutné počítat už při vypracovávání projektu novostavby a vybrat na to i vhodný rozměr obvodového zdiva. Překlady jsou totiž systémově přizpůsobeny pro jednovrstvé zdivo o tloušťce 38 centimetrů a více. Pokud je zvoleno zdivo k zateplení, tloušťka izolantu by měla být minimálně 22 centimetrů,” dodává Adam Kratochvíl.