Stavební práce na opravách Sportovní haly v Budějovicích byly dokončeny. Nedaleko se na staveništi parkovacího domu bude pracovat ještě necelý rok.

Rekonstrukce střech má prodloužit životnost budějovické sportovní hale. | Foto: Deník/Edwin Otta

Novými střechami se může v posledních dnech pyšnit sportovní hala. Byla dokončena akce, která začala ve druhé polovině minulého roku. Prodloužit životnost jednoho z klíčových sportovních stánků ve městě mají rozsáhlé opravy všech střech a také technologických rozvodů půdního prostoru na sportovní hale. Práce zahrnovaly kompletní obnovu krytiny, rozvodů pro vzduchotechniku, výměnu světel na půdě, vyztužení střešní konstrukce i výměnu hromosvodů. Od září byla hala v provizorním provozním režimu tak, že tréninky a zápasy probíhaly až na výjimky každý všední den.

Oprava hlavní střechy nad hrací plochou a půdou skončila v říjnu. „Následovaly obnovy ostatních střech nad šatnami, atletickým koridorem, kancelářemi i restaurací. Dobrou zprávou je, že vše bylo do 210 kalendářních dnů dokončeno,“ říká náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že rekonstrukce stála 23,5 milionu korun bez DPH.

Oprava místo demolice

Sportovní hala slouží svému účelu 37 let. Zatékalo do ní a bylo nutné kompletně vyměnit střešní plášť a provést další práce. Životnost objektu se tak má prodloužit nejméně o patnáct let.

O budoucnosti sportovní haly se vedou diskuse v zastupitelstvu už dlouhé roky. Několikrát se uvažovalo o její celkové rekonstrukci. Před několika lety už se dokonce vybíral dodavatel stavebních prací. Jenže místo předpokládaných více než 300 milionů korun byla nejlepší nabídka o víc než sto milionů vyšší. I to byl jeden z důvodů, proč v roce 2019 nakonec zastupitelstvo rozhodlo o tom, že současná hala ještě bude sloužit v horizontu minimálně 10 let. Hlavní stan má v hale volejbalový Jihostroj, ale využívána je i řadou dalších klubů nebo rekreačními sportovci.

Parkovací dům

Stavební práce na opravách sportovky byly dokončené, nedaleko se na staveništi parkovacího domu bude pracovat ještě necelý rok. U haly už se v lednu daly do práce bagry a stavbaři se pustili do akce, která by měla trvat zhruba rok. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše má objekt, který vznikne na místě dosavadního parkoviště, pojmout 495 automobilů a 75 kol. Náhradní plochy za oblíbené parkoviště jsou připravené nedaleko. Příjezd k bytovým domům v ulici Volejbalistů zůstává obousměrně zachován.

Náhradní parkovací plochy budou k dispozici na Dlouhé louce u výstaviště. „Je to v docházkové vzdálenosti do centra a poblíž jsou i zastávky linek MHD. Doposud zpoplatněná parkoviště města budou řidičům k dispozici po dobu stavby parkovacího domu bezplatně, kromě karavanů,“ uvedl Lubomír Bureš.

Budějovické centrum se v sobotu kvůli běhu uzavře, trh na Piarisťáku bude kratší

Až to klimatické podmínky dovolí, bude upraveno a kapacitně omezeno stávající stání pro kamiony a autobusy ve prospěch osobních aut. Jako odstavnou parkovací plochu lze také využít parkoviště v Jírovcově ulici. V mnoha částech města totiž platí modré zóny, kde je parkování vyhrazeno jen místním obyvatelům a podnikatelům. Náklady na stavbu parkovacího domu jsou podle smlouvy 155 milionů korun bez DPH.