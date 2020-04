Vláda nečekaně změnila termín otevření zoo z konce května už na pondělí 27. dubna, na přípravu jim dala jen jeden pracovní den a víkend a o podmínkách je informovala poměrně zmateným způsobem. V pátek se proto v zahradách hlavně konaly porady, které se snažily upřesnit, co vše musí splnit, aby mohly otevřít.

Táborská zoo nakonec otevře v pondělí 27. dubna a v provozu bude každý den. „Prodej vstupenek bude možný pouze online. Všechny informace se návštěvníci dozvědí na našich internetových stránkách. Zaměstnanci i návštěvníci budou muset nosit roušky a dodržovat předepsané rozestupy. Zrušili jsme oblíbená komentovaná krmení, aby u nich nedocházelo k nadměrné koncentraci lidí. Stejně tak zůstane uzavřená i restaurace a stánek s občerstvením,“ vysvětlil ředitel táborské zoo Evžen Korec.

Hlubocká zoo předpokládá, že v pondělí neotevře a to kvůli tomu, že nemá online systém prodeje vstupenek. Ten sice připravovala a chtěla pořídit, ale až na původně plánovaný květnový termín. Vedení zahrady předpokládá, že zprovoznit buď svůj systém online prodeje, nebo zahájit prodej přes prodejní portály, by se mohlo podařit do týdne. „Řešíme i rozložení návštěvní doby, že bychom vstupenky prodávali třeba na časová pásma rozložená do celého dne,“ uvedl ředitel hlubocké zoo Vladimír Pokorný.

Vláda totiž zahradám omezila počet denních návštěvníků podle jejich rozlohy. Na Hluboké budou moct prodat denně jen maximálně 900 vstupenek a nebylo by dobré, aby dorazili všichni najednou. K dalším omezením a nařízením patří třeba zvýšená desinfekce zahrad nebo třeba minimální rozestupy laviček. I hlubocká zoo bude informovat o termínu otevření a podrobnostech na svém webu a facebooku.

Po uzavření obě zoologické zahrad rozdělily své zaměstnance na dvě skupiny, které nepřicházely do kontaktu. „Chtěli jsme tím zabezpečit péči o zvířata i v případě, že se u někoho prokáže koronavirová nákaza a celá skupina bude muset do karantény. To se naštěstí nestalo. Ošetřovatelé nyní také nosí ochranné roušky a při práci dodržují bezpečnostní rozestupy. Ostatně malá část ošetřovatelů bude od ostatních oddělena i po celý květen,“ vysvětlil Evžen Korec.

Obě zahrady také počítají velké ztráty na tržbách. Na Hluboké je ředitel zoo odhadl až na dva a půl milionu korun. „Jsme předběžně domluveni s Jihočeským krajem, že v případě potřeby nám vypomůže,“ řekl Vladimír Pokorný. Hlubocká zoo je přitom zřizovaná krajem a tak nemá nárok na kurzarbeit.

V Táboře počítají ztráty na stovky tisíc korun měsíčně. Nefungoval tu ani prodej suvenýrů. „Nulový příjem v minulých dnech výrazně omezil plánované investice v zoo, všechny plánované na letošní rok jsme museli zrušit. Stejně tak jsme museli snížit počet zaměstnanců, zrušili jsme dvě pracovní místa. Zrušili jsme také veškerou venkovní a tiskovou inzerci. Úspory hledáme úplně všude s jedinou výjimkou a tou je krmení a veterinární péče o zvířata. Velmi nám v této situaci pomohly dary od našich příznivců, za něž velmi děkujeme. Většinou šlo o menší částky, ale od více lidí. To nám alespoň částečně kompenzovalo obrovský výpadek příjmů,“ řekl Evžen Korec.

Za otevření dříve jsou ale v zahradách rádi. „Otevření zoologických zahrad bylo logickým krokem, protože venkovní prostory jsou prakticky stejné, jako parky. Nechápal jsem proto, proč jsme podle původního harmonogramu rozvolňování museli čekat až takřka do konce května,“ řekl Evžen Korec. Podle ředitele hlubocké zoo ale není příjemný chaos, v jakém se otevírání děje. „Trochu člověka netěší, v jaké stresu se to je,“ dodal Vladimír Pokorný.