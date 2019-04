Ke 44. narozeninám si sběratel nadělil výstavu Umění žít BMW. „Vyšlo to tak, je to splnění snu,“ říká o expozici svých pokladů, kterou můžete navštívit až do 2. května v českobudějovické Galerii Mariánská. Prohlédnete si bezmála 200 modelů v měřítku 1:18. „Mám je uskladněné v krabicích. Když chcete model prodat nebo vyměnit, upadá bez obalu na ceně,“ vysvětluje. A kde to obrovské množství má? "V ložnici, kolem postele, je velká,“ odpovídá naprosto vážně. Sbírka Davida Čermáka, který má rád série, ještě není u konce. „Nekupuji zdaleka vše, ale třeba kolekci veteránů či závodních aut bych chtěl mít ucelenou,“ vysvětluje.

Uvidíte například unikátní kolekci sedmnácti modelů aut nazvaných Art cars, které pomalovalo sedmnáct světových moderních umělců jako Jeff Koons, Andy Warhol, Roy Lichtenstein aj. To jsou nejcennější kousky výstavy, vždyť kompletně mají prý na internetu cenu 9 tisíc euro. „Pro mě jsou ale drahocenné kousky, které mám od kamarádů nebo od mojí mámy, která už nežije,“ říká David Čermák. Dalším exponátům se dá třeba otevřít kapota nebo jsou jinak detailně provedené.

Kromě nich zde najdete vše, co se týká BMW, na co si vzpomenete. Několikery hodinky, podepsané fotky závodníků, kteří jezdili v BMW, katalogy BMW, stůl z motoru BMW, obrázky aut od dětí nebo články, které o Davidu Čermákovi vyšly.

Největší vzácnost má ale David Čermák doma. Ve stodole přestavěné na garáž parkuje 14 aut BMW ze 70. až 90. let. „Kamarádi říkají, že je to rodinný dům pro auta a my bydlíme v horším,“ směje se milovník aut. Zálibu starých věcí prý zdědil po mamince, která sbírala historické brože. „O všem starém mluvila pěkně a s úctou, věděla, co tomu lidi dali a že byla doba, kdy se věci vyráběly, aby sloužily celý život,“ vypráví sběratel.

Se všemi auty se snaží jezdit na výlety a prostřídat je. Ví, že bez podpory rodiny by to nešlo. „Stojí nás to hodně peněz, úsilí, odříkání,“ uznává.

David Čermák povede i několik komentovaných prohlídek expozice. Proč se jmenuje Umění žít BMW? Kvůli hádce s bratrem, který sbírá sochy a obrazy, o to, co je to umění. „Pro mě je to všechno, co člověk v životě umí. A když si na konci života řekne, že je šťastný, je umělec. Já šťastně žiju život BMW,“ vysvětluje pointu.