Nedostatek lékařů ochotných sloužit o víkendech a svátcích pocítili od pátku do neděle na vlastní kůži lidé mířící do českobudějovické nemocnice na dětskou pohotovost. Právě ta byla kvůli chybějícím lékařům uzavřená, ošetření byli dětští pacienti v příjmové ambulanci dětského oddělení.



Podle Simony Mokráčkové, zdravotní sestry, jež zde v uplynulých dnech sloužila, sem lidé chodili nárazově. „Co jsme mohli, to jsme zajistili,“ ujišťovala zdravotní sestra a pokračovala: „Někteří lidé jen nechtěli pochopit, že když není dítě ohroženo na životě, ihned sem někdo neběží,“ uvedla. Zdejší lékaři totiž mimo jiné zajišťovali i provoz čtyř lůžkových stanic nebo jednotky resuscitační a intenzivní péče.



PŘEDVÁNOČNÍ JEDNÁNÍ

Dle slov Petra Studenovského, vedoucí odboru zdravotnictví Jihočeského kraje, řešení minulých dní nemusí být ojedinělou záležitostí. Dalšími kritickými dny mohou být podle něj květnové svátky. „Ambulantních lékařů, ať už zubních, všeobecných praktických či lékařů pro děti a dorost, ubývá, stárnou, odchází do důchodu, umírají a pro zajištění pohotovostí jich mnoho nezbývá. Jen málo z nich je ochotných zajistit služby nad rámec svých povinností,“ řekl Petr Studenovský.



Proti zapojení všech ambulantních lékařů v kraji do pohotovostních služeb pro dospělé je například Martin Fraško, lékař z Husince. „Pohotovostní služba je zajišťována sítí nemocnic prostřednictvím svých kmenových lékařů, respektive některých ambulantních lékařů. Ambulantní lékaři slouží pohotovost dobrovolně, jsou finančně odměněni a takto by to mělo i zůstat. V okrese Prachatice, kde ambulantně pracuji, je situace již řadu let stabilní.“



Na vážnost situace v uplynulých dnech poukázal Petr Studenovský v otevřeném dopise. „K řešení problému byli krajským úřadem vyzýváni i zástupci profesních sdružení praktických lékařů,“ řekl s tím, že naposledy se osobní jednání s předsedy okresních sdružení praktických lékařů a českobudějovické nemocnice konalo dva měsíce před loňskými Vánocemi. „Všichni se při jednání shodli na tom, že současný systém, tak jak je nastavený, nevyhovuje. Změna je plánována v horizontu zhruba do dvou let,“ dodal.