Účast si pochvaloval i hlavní pořadatel a současně starosta Vlastimil Bočánek. „Kvůli dešti jsme posunuli časový harmonogram, ale lidé stále přijíždějí, což mě těší,“ informoval.

Pro děti i dospělé byl připraven i lákavý doprovodný program. „Máme tu nafukovací hrad, jízdy v malém traktoru či koňském povozu. Čuník se peče a už se chystá i večerní zábava,“ dodal.

OBEC ŽIJE

Půl hodiny po poledni traktory vyrazily na okružní jízdu centrem obce. Na ulici postávali další obdivovatelé jako i bývalý starosta Miroslav Čížek. „Rok od roku je to lepší a je stále na co se dívat. Vždy je to výborně organizačně zajištěné, taky to dá práci. Pro tak malou obec je to událost a kulturní zpestření. Přiláká to k nám mnoho lidí z okolí,“ pochvaloval si.

NAPÍNAVÉ FINÁLE

Nechyběla ani tombola či závody v couvání se zapřaženým vozem. Po 14. hodině byly vyhodnoceny nejkrásnější stroje, o jejichž pořadí rozhodli návštěvníci. Velkým překvapením bylo, že každoroční vítěz z Myslkovic letos obdržel bramborovou medaili a cenu útěchy. „I čtvrté místo je zajímavé, to je taková naše specialita,“ podotkl Vlastimil Bočánek. Na třetím místě se umístil traktor číslo jedna. O první místo se však strhl boj. „Stala se taková zajímavost, traktory číslo tři a sedm dostaly stejný počet hlasů,“ informoval. O pořadí nakonec rozhodl další závod, tentokrát v pití limonády na čas.

ZELENÝ ZETOR

Nakonec si vítězství doslova vypil Karel Šonka ze Soběslavi se svým zeleným Zetorem 25K a také byl náležitě potěšen. „Jsem moc rád, bylo to napínavé až do konce. Sám jsem nevěřil, že vypiji zrovna limonádu rychleji než soupeř,“ přiznal se. Pro zábavu se účastní i traktoriád v Drahově, Choustníku a Dráchově. Jízdě v pralese se raději vyhýbá. „Nerad bych si traktor zničil,“ vysvětlil, že si váží svého stroje. Zlato zapije decentně s nejbližšími. „V rodinném kruhu vítězství samozřejmě lehce oslavím,“ svěřil se.

Akci doplnila expozice stabilních strojů, nářadí a zahradní techniky. „Každoročně tu máme také stan se stroji členů Veterán klubu Soběslav,“ připomněl starosta Bočánek. Neodpustil si ani závěrečnou poznámku: „Traktoriádu při hezkém počasí umí udělat každý, ale při dešti jenom my!“