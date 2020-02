Hodlá pro to v Linci vysadit v příštích letech tisíc nových stromů. Rozhodla to městská rada v říjnu. Kde mají stát, to vypracuje do konce června za cenu 50 000 eur vídeňská kancelář architektury krajiny „3.0“ v tzv. „master-plánu“, v této formě údajně prvním v celém Rakousku. Má definovat ulice a další místa, která jsou zvlášť silnými ohnisky horka, a přihlédnout k tomu, zda výsadbě vhodných rezistentních druhů nebrání vedení plynu nebo elektřiny. Daniel Zimmermann ze "3.0" řekl, že stromy budou potřebovat nejméně devět čtverečních metrů volné plochy, aby mohly být dobře zavlažovány a při silných deštích se voda mohla vsakovat, uvedl list. V Hlavním náměstí firma vidí jednu z ploch, která stromy potřebuje naléhavě. První stromy by měly být vysazeny na jaře 2021.

Místostarosta odpovědný i za zeleň Bernhard Baier (VP) vítá „zásadní rozhodnutí politiků, že v otázce ,parkoviště nebo strom´ se musejí jasně vyjádřit pro strom“. Budou prý postupovat opatrně, ale nějaká parkovací místa jistě padnou. Kriticky reagoval další místostarosta Markus Hein (FP). „Master-plan“ prý nemá smysl, když chybí odvaha k realizaci: „Osm nových stromů ve Stockhofstraße už ,zlomilo vaz´ referentům zeleně, protože kvůli nim odpadla parkovací místa,“ argumentuje. „Papíry“ jsou trpěny, ale co doopravdy platí, je sázení, říká…

Přihnul si

V pondělí byla policie přivolána k dopravní nehodě na L563 u Ansfeldenu směrem na Traun. Bylo jí nápadné chování 24letého šoféra rumunského osobního auta, které se srazilo s jiným vozidlem. První kontrolní test u něho ukázal 5,24 promile, relevantní zkoušku pro potvrzení jízdy pod vlivem alkoholu pak nebylo možné provést pro přílišnou opilost řidiče, píší OÖN. Odebrali mu řidičák a klíčky. Při nehodě zraněná 68letá řidička druhého vozu byla lékařsky ošetřena.

Hrající lavičky?

Náměstí Antona Brucknera před městským kostelem ve Steyru má být od dubna nákladem 250 000 eur nově upraveno, uvedly OÖN. Plán počítá i s předlážděním a novými lavičkami. Radní města pro turistiku Mario Ritter (FP) přišel s myšlenkou, která má centrum nejen zkrásnit, ale i zatraktivnit: pod stromy a před nejstarším památníkem velkého skladatele, odhaleným 29. května 1898, by měly být instalovány lavičky ozvučené, které by na stisknutí knoflíku mohly lidem hrát Brucknerovy skladby. Připomněl, že například ve Varšavě patří lavičky, ze kterých zní hudba Frederica Chopina, k symbolům města a jsou turistickým magnetem.

Foto: Deník/repro OÖN/feh

Pečovatelstvo se bouří

Vyjednávání o kolektivní smlouvě v rakouském sociálním hospodářství pro 125 000 zaměstnanců v oblastech pečovatelství, zdravotnictví a v sociálních zařízeních nepřineslo shodu ani v pátém kole, píše linecký Volksblatt. Odbory trvají na zkrácení pracovní doby na 35 hodin týdně při zachování současných mezd, zaměstnavatelé to vidí jinak. Poukazují na to, že by to znamenalo de facto zvýšení platů o 8,6 procenta, což by bylo neufinancovatelné především ve stacionární péči. Navrhují zvyšování platů letos o 2,35 procenta, v příštím roce o 2,7 %. Odbory přistoupily k varovné stávce, která má podle nich postihnout práci, která může být odložena, aniž by to poškodilo lidi, řekla vyjednávačka Michaela Guglbergerová.

Bavorsko v novinách

Ve Staré radnici na náměstí ve Viechtachu je do 1. března otevřena výstava "Pressefoto Bayern". Do 20. ročníku soutěže bavorského svazu novinářů přihlásili autoři přes 1200 fotografií. K vidění u sousedů je nejlepších 55 z nich včetně vítězných snímků osmi kategorií. Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin, v neděli 1. března od 14 do 16 hodin. Všechny fotografie jsou na www.bjv.de.

Na snímku v PNP je vítězná fotografie Sebastiana Becka v kategorii „Země a lidé“, zachycující uprchlíka ze Sierry Leone u štamtyše v Nördlingenu.