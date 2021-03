Thomas a Rosemarie Heumeierovi z okresu Rottal-Inn ji s dcerami zbudovali v 67 vrstvách ze 100 000 vajíček. Je tři metry vysoká a pět tun těžká, píše PNP. Jejich vlastní hala byla pro stavbu příliš malá, skládali tedy u “konkurence” Obermeierových v Ortenburgu. Měli z čeho - chovají 28 000 slepic, které snášejí denně kolem 22 000 vajec.

Dosavadní světový rekord vytvořili v roce 2018 Rusové se 48 000 syrovými vejci, uvádí PNP.

… a staviteléZdroj: Deník/PNP

Bavoři spustili svou stavbu v říjnu za pomoci zaměstnanců a četných přátel. K vyložení středů “poschodí” si postavili lešení z palet a můstek. Vylekal je hlasitý praskot, pyramida hrozila zřícením, ale držela a stavitelé výstavbu zrychlili. Po sedmi hodinách a 40 minutách položili vrcholové vejce. Konstrukce musela minimálně minutu držet – a regule překonala bohatě. Snesena byla až druhý den a vaječné rekordmanky posloužily svému původnímu účelu, byly snědeny. “Nazmar nepřišel ani kus,” uzavírá PNP.

Na snímku Deníku/PNP jsou Thomas a Rosemarie Heumeierovi s dcerami.

S koronou dál prohrávají

Po sobotním “nášupu” 2457 nových nákaz covidem přibylo v neděli v Rakousku 2123 dalších, píše Volksblatt. Letos o nedělích dosud nebylo víc než 2000 onemocnění. Rekordem zůstává 2641 z loňského 13. prosince. Reprodukční číslo stouplo na 1,16, sedmidenní incidence na 158. V neděli leželo v nemocnicích 1291 pacientů, na intenzivkách 279, o 15 víc než v sobotu. Aktivně infikovaných bylo 20 464. Podobné číslo je z 10. ledna – 20 250. Počet mrtvých stoupl za den o 23 na 8561, v minulém týdnu zemřelo 175 osob.

V pondělí hrozivá čísla pokračovala. Za dopoledne bylo nahlášeno 1409 dalších nakažených, nejvyšší pondělní počet od 11. ledna (1500). V nemocnicích bylo 1353 nemocných.

Vražedkyně dětí…

Vídeňský zemský soud uložil v pondělí doživotí 31leté matce původem z Nepálu, která 17. října ve Vídni zadusila své dvě dcery (3 a 9 let) a osmiměsíčního syna ve spánku polštáři. Pitva prokázala, že nejstarší dcera se probudila a bránila se…

Obviněná čin doznala – chtěla prý jít s dětmi do nebe, píší OÖN. Nebyla spokojena se svým manželstvím, chtěla zemřít. Nehodlala opustit děti, ale vzít je s sebou. Po jejich usmrcení zkoušela proříznout si tepny a vypít jed proti hmyzu. Když se jí nedařilo se zabít, zavolala policii.

Znalec psychiatr uvedl, že je silně ohrožena sebevraždou - po zatčení požádala justiční stráž, aby jí v tom pomohla. Podle obhájkyně je těžce duševně nemocná. “Jednala cíleně, s úmyslem, ale ve svém nemocném světě si nebyla vědoma, že koná protiprávně,” řekla advokátka. Nebyla prý krkavčí matkou, ale vzornou mámou – měla děti nadevše ráda, ale trpěla těžkými depresemi, iracionálními strachy. V oné hrozné noci si myslela, že to, co dělá, je jediným řešením, jak odejít do ráje s dětmi…

Obžalovaná přišla do Rakouska v roce 2010 na studentské vízum, aby tu uzavřela aranžované manželství s partnerem, kterého v Nepálu pokládali za dobrou partii, protože to dotáhl do Evropy, řekla státní zástupkyně. Dívka chtěla pokračovat ve Vídni ve studiu vysoké školy – v Káthmándú studovala matematiku, fyziku a chemii. Z toho ale nic nebylo, “z fleku” se vdala a za dva měsíce byla těhotná. Zůstala v domácnosti, starala se o dcery a od loňského února o malého synka. Po jeho porodu docházelo mezi manželi k hádkám, propukaly u ní žárlivé fantazie – myslela si, že ji o třináct let starší manžel si chce přivést z Nepálu její starší sestru a ji nahradit…

Po fyzickém střetu 30. září, kdy si způsobili zranění, policie manžela na čtrnáct dnů vykázala z domu. Den před zoufalým činem se vrátil a manželka ho podezírala, že si hledal novou, opustí ji a vezme si jejich děti. Po další hádce muž z bytu odešel, aby přenocoval u známého. V této situaci dostala žena hrozný strach, že děti ztratí, a rozhodla se jít s nimi do nebe… Vlastně prý chtěla zabít manžela a ne děti, ale ten utekl, uvedla obžalovaná. Pomyslela si, že “na druhá” jí děti vezme a bude s nimi špatně nakládat. “Jednu nebo dvě minuty” rozmýšlela a pak šla s polštářem k dětem…

Podle znalce si své jednání detailně pamatuje, je trestně odpovědná. Obžaloba dodatečně žádala k jejímu odsouzení umístění do ústavu pro duševně abnormální zločince a soud ji vyhověl.