V zemi zemřelo za 24 hodin dalších deset lidí, celkem tedy už je jich 68. Otestováno bylo 42 750 osob. Nejvíc nemocných bylo v Tyrolsku 1801, v Horních Rakousích 1285 (okresy Rohrbach 86, Freistadt 61, Urfahr-venkov 154), v Dolních Rakousích 1163, ve Vídni 1029. Na 100 000 obyvatel bylo nejpostiženější Tyrolsko se 238 nákazami, Solnohradsko jich mělo 131, Horní Rakousy 86, Dolní Rakousy 69.

Ohromující jsou zprávy sousedů o uzdravených lidech. „Dvanáct dnů po omezení vycházení se uzdravilo 64 Hornorakušanů, kteří byli pozitivně testováni na koronavir,“ napsaly OÖN z páteční zprávy zemské vlády. Šokuje to zejména s čísly o uzdravených Češích, kterých bylo jen jedenáct. Další linecký deník Volksblatt navíc k rakouskému číslu dodal: „Zdravotničtí experti vycházejí z toho, že počet uzdravených je vyšší než dokumentují oficiální zprávy.“ Zdá se tedy, že se sčítají jablka s hruškami. Potvrzuje to i prosba zemského hejtmana Thomase Stelzera, aby lidé, kteří byli pozitivně testováni, vzhledem k lehkému průběhu byli posláni do domácí karantény a tam se vyléčili, „dodrželi směrnice“ a ohlásili, že jsou zdraví. „Jen tak mohou být odpovídajícím způsobem zadokumentováni. Tato data jsou důležitá pro celkové hodnocení situace,“ řekl Stelzer. Tak si, jihočeský čtenáři, vyber…

V Německu měli v sobotu v 10 hodin 48 582 případů, o 6294 víc než v pátek. Zemřelo 325 lidí, za den tedy dalších 72. V Bavorsku bylo 11 150 případů, o 1669 víc než v pátek ráno. Na 100 000 obyvatel to bylo 85,79 nakažených. Zemřelo celkem 77 lidí. Město Mnichov mělo se 1829 nákazami smutný primát v celém Německu. Okres Regen evidoval 40 nemocných, okres Pasov 78 (město 24), Freyung 54.

Dnes bude Earth Hour 2020

“Earth Hour 2020” je nejspíš jedním z mála celosvětových podniků, které nepadnou za oběť koronavirové pandémii, napsal sobotní Volksblatt. 28. března mají ve 20.30 už počtrnácté na hodinu zhasnout světla, aby si lidé připomněli nutnost ochrany klimatu. Akci vyhlašuje Světový fond na ochranu přírody WWF. „Také v Rakousku četná města, obce, památky a firmy na hodinu pohasnou, aby symbolicky upozornily na následky klimatické krize a s ní spojené vymírání druhů,“ uvádí list a cituje programovou ředitelku WWF Hannu Simonsovou: „Náš všední den určuje dnes koronavirová pandémie, ale také klimatická tíseň je nadále akutní.“

Našli kel mamuta

Při vykopávkách v Riekofenu (okr. Řezno) našli archeologové kel mamuta dlouhý skoro dva a půl metru, napsala sobotní PNP. V místě vlastně hledali zbytky osídlení z 15. století, které ostatně také našli. „Délkou včetně špičky je to mimořádně kompletní nález - absolutně šťastná náhoda,“ řekla Gertrud Rößnerová z Bavorské státní sbírky pro paleontologii a geologii. Podle ní může jít o kel dospělého samce. Nedaleko odtud našli archeologové úlomek kosti o rozměru 70x30 centimetrů.

List dodává, že mamuti žili před asi 20 000 lety. Jak starý je nález od Řezna, ale ještě bude zkoumáno. Speciální metodou má být také kel zbaven vlhkosti a ztvrzen. To by prý mohlo trvat řadu měsíců. Za rok, dva by nález mohl být vystaven v regionálním muzeum. Kel je na snímku Bavorského památkového úřadu.

Jak zachránit bary

Bary "Club Stiege" v Trostbergu a "Café LiBella" v Altenmarktu byly pro mnoho mladých a „nestárnoucích“ nočních tuláků z celého regionu za alternativní hudební scénou už asi 40 let „druhým obývákem“, napsala PNP. Koronavirus jim teď „azylák“ uzavřel. Muzika a atmosféra se jim ale vydaly naproti po facebooku. V opuštěných klubech vystupují střídající se DJ´s a živé přenosy je posílají do domácností příznivců – ve Stiege každý pátek, z LiBelly v pátek a v sobotu vždy od 21 do 23 hodin. Provozovatelé Bernd Karmann a Didi Pfannes jsou nadšení tím, jak to funguje. Tisíce kliknutí v internetu a vysoké počty živých komentářů jim ukazují, že lidé své stálé ,knajpy´, svou oblíbenou muziku a kontakt s přáteli opravdu postrádají, uvádí PNP.

Akce „Nightclubbing i přes Social Distancing“ zdarma se lidem tak zalíbila, že se mnozí ptali, jak by za to mohli zaplatit. Na to samozřejmě hospodští slyší, nemají žádné příjmy, ale fixní náklady jim běží dál, a na „shutdown“ bude jejich branže asi ještě dlouho čekat. K překlenutí krizové doby a odvrácení hrozícího zániku proto oba kluby zkusily vypsat onlineovou sbírku na www.startnext.com a ohlas byl obrovský: do pátečního poledne se pro Stiege sešlo přes 5200 eur a pro LiBellu skoro 2800 eur, informuje pasovský list.

Na snímku jsou aktéři facebookového živého vysílání. Foto Deník/PNP/privat