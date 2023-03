Na kraj Tábora přijíždí ošuntělá dodávka. Přiváží deset psů, které by jinak na Slovensku čekala smrt utracením. Na místě už na jejich příjezd čeká několik ochránců zvířat, kteří psy pouští z auta a venčí. Během krátké chvíle pak přijíždějí další lidé, u nichž už čtyřnozí mazlíčci najdou svůj budoucí domov.

Zachraňují psy, které by jinak ve slovenských útulcích čekala zbytečná smrt. | Video: Deník/Jiří Dintar

"Na Slovensku je možné psy, o které nemá nikdo zájem, po měsíci pobytu v útulku nechat utratit. S tím jsme se nechtěli smířit," vysvětluje Kateřina Zikmundová, zakladatelka spolku Za práva zvířat. Pětačtyřicetiletá rodačka z Tábora se záchraně zvířat věnuje už zhruba třináct let, v poslední době se pak společně s dalšími lidmi začala věnovat i záchraně psů se slovenských útulků.

"Jednou za čtrnáct dní až měsíc jezdíme na slovenské hranice. Na Slovensku totiž mají státní útulky třicetidenní karanténu, po které mohou nechtěné psy utratit. Pokud se nám pro některé z nich podaří sehnat zájemce o adopci, někdo z nás pro psy dojede a přiveze je sem. Tady si je už přebírají jejich budoucí majitelé," dodává.

Za sebou už mají zhruba deset cest, tentokrát na Slovensko vyrazila dvojice z Tábora, Pavel a Hanka. "Pro pejsky jezdíme na benzinku hned za slovenskými hranicemi. Máme to tam zhruba tři hodiny cesty. Mezitím nám ze soukromého útulku Zvieratkovo z Detvy u Zvolena přivezou psy, které se jim podařilo zachránit ze státních útulků před utracením. Přendáme psy z auta do auta, jak jsou v klecích, ještě je před další jízdou vyvenčíme. Pak vyrážíme na cestu zpátky," popisuje Hana Švamberková.

V táborských Čekanicích se pak setkávají s lidmi, kterým nebyl osud slovenských psů lhostejný, a rozhodli se je proto adoptovat. Vyzvednout si je jezdí z celého Česka. V neděli odpoledne tak našla svůj nový domov rovnou desítka psů.

Vítězslav Zdvihal ze Strakonic přijel do Tábora pro osmiletého německého ovčáka. "Moje máma sdílela jeho příběh. Zažil řetěz a suché pečivo. Bylo mi ho líto, tak jsem se rozhodl se ho ujmout. Dřív jsem měl dva velké psy. Když umřeli, řekl jsem si, že už další nechci. Když jsem tohohle viděl, a dozvěděl se, co všechno zažil a co těžkého má za sebou, názor jsem změnil. Ještě si zaslouží zažít trochu té lásky," říká, zatímco se se svým novým psem poprvé vítá.

"Situace na Slovensku je hrozná, už tam lidé skoro vůbec nemají zájem o adopci psů. Do Čech ale vozíme jen ty, pro které už máme budoucí majitele. Příběhy psů sdílíme na internetu a sociálních sítích, sem tak vezeme už jen ty, pro které máme domluvené budoucí páníčky," zdůrazňuje Kateřina Zikmundová.

Spolek, který založila, se přitom záchraně zvířat věnuje už zhruba třináct let. Nejedná se jen o psy a kočky, ale výjimečně třeba také i kozy či koně. "Za tu dobu se nám podařilo zachránit už kolem tisícovky zvířat," dodává. Zvířatům zařizují nové domovy, dočasnou péči, transporty či veterinární ošetření. Mimo jiné také pomáhají chromým psům, pro které nechávají na 3D tiskárně vyrábět speciální invalidní vozíčky.

"Přivítáme každého, kdo bude mít zájem nám v našich aktivitách pomoci. Ať už finančně, nebo tím, že se zapojí do naší činnosti. Hledáme hlavně lidi, kteří mohou pomoci s dočasnou péčí o psy, mají je rádi a umějí se o ně postarat, než si najdou nové majitele," uzavírá Kateřina Zikmundová.

ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Hledáme hodné lidičky na dočasnou péči spočívající v poskytnutí dočasného azylu pro zachráněného psa, kočku či koně, dokud se nenajde domov trvalý. Veškerou veterinární péči a krmivo pro pejsky v dočasné péči uhradíme z fondu sdružení.

Pokud nemůžete poskytnout domov žádnému zvířátku a přesto byste se rádi stali členem naší organizace, budeme vás kontaktovat vždy, když budeme mít ve vaší oblasti hlášené týrané zvíře či zvířata a bude potřeba tuto informaci prověřit a povolat příslušné orgány.

Budete se moci zapojit do našich charitativních akcí, přednášek a veřejných sbírek a účastnit se jich.

Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. 608 028 063 nebo na emailu zapravazvirat@seznam.cz