Za auto na předměstí si Budějovičtí zaplatí pět set

České Budějovice - Za parkování na ulici by měli od podzimu platit obyvatelé českobudějovického Pražského předměstí pět set ročně. Alespoň to říká návrh, který nyní půjde do rady města. Deník podklady získal už před jednáním radních. Za auta podnikatelů je navržena sazba pět tisíc za rok.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Českobudějovická radnice chce totiž rozšířit parkovací systém, který platí v centru města i na další lokality. Podle náměstka primátora Františka Konečného se tím například na Pražském předměstí získá více míst pro obyvatele a ubudou ti, kteří jen přijeli do města a potřebují někde odstavit automobil. Za Jihočechy dal svůj podpis jediný senátor: Jiří Šesták Přečíst článek › Oponenti radnice ale upozorňují, že ani v centru Českých Budějovic není systém bez chyb. A na předměstí, že se stejně nedá večer zaparkovat, a to už jsou přespolní z města většinou pryč. Zóny s placeným parkováním chce v Českých Budějovicích od podzimu rozšířit radnice a zavést placení nově třeba i na parkovištích u Sportovní haly nebo u Dynama. Ale jen za symbolické sumy. V ulicích Pražského předměstí nebo kolem polikliniky Jih by se pak platilo v pracovní dny od 8 do 20 hodin a na náměstí Přemysla Otakara II. nově i v sobotu odpoledne nebo v neděli. Podle náměstka primátora Františka Konečného je například návrh placení až do 20 hodin veden snahou zajistit rezidentům volná místa při odpoledním návratu do svých oblastí. Celý plán na rozšíření parkovacího systému pak podle radnice má zlepšit situaci s volnými místy pro obyvatele města. V ulicích budou vyhrazena místa pro rezidenty a další zóny, kde se bude platit podle hodinové sazby. Návrh ceníku je ale podle náměstka primátora Petra Podholy jen pracovní verzí, ještě se o něm bude diskutovat v radě města. „Komedie plná omylů.“ Zastupitelé řešili kauzu Lipno Přečíst článek › Nejen část obyvatel Pražského předměstí ale plány radnice kritizuje. Své pochyby neskrývá ani zastupitelka Eliška Richtrová. „Parkování se tím nezlepší,“ říká k plánům radnice a odmítá je z důvodů dopravních i finančních. Radnice chce totiž na nové zóny a jejich kontrolu vynaložit několik desítek milionů korun. A zastupitelka například zdůrazňuje, že rozdělením míst na hodinově placená a rezidentní jich pro rezidenty vlastně ubude.

Autor: Edwin Otta