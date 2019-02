České Budějovice - V 90. letech začali s chovem jeseterů. Teď z jejich jiker vyrábějí nejen u mnoha lidí oblíbenou pochutinu, ale také kosmetiku.

Nejenže chovají jesetery, z jejichž jiker vyrábějí bez nutnosti jejich zabití kaviár. Teď se na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity (JU)v Českých Budějovicích chlubí další zajímavostí.



Před dvěma lety se tu pustili do výroby kosmetiky z kaviáru a v pátek její zástupci a představitelé univerzity podepsali licenční smlouvu o spolupráci se společností Ceskykaviar.cz. Ta se tak stala exkluzivním prodejcem univerzitních kosmetických produktů.

Jiří Mrkvička, ředitel společnosti Ceskykaviar.cz uvedl, že nápad na spolupráci se v jeho hlavě zrodil před rokem po společném setkání na výstavě Země živitelka. „Oslovil nás tehdy šetrný způsob získávání základní suroviny pro výrobu těchto produktů, jeseteřího kaviáru, kdy nedochází k jejich usmrcení,“ nastínil hlavní důvod unikátního spojení privátní firmy a univerzity. Namísto zabití jeseterů, které vlastní pro získávání kaviáru, je totiž na fakultě rybářství a ochrany vod jen uspávají. „Pak se prstem mačká na břišní dutinu a do misky se chytají jikry,“ přiblížil tuto metodu Václav Nebeský z Fakulty rybářství a ochrany vod JU, který je zároveň otcem myšlenky.



Nejen na českém trhu, ale také tom čínském se už brzy objeví pleťové krémy se značkou CZECH CAVIAR – ČESKÝ KAVIÁR a s ochrannou známkou Sturgeon Friendly. „Momentálně jsou v nabídce jen denní a noční krém, ale do budoucna by to mohlo být i sérum, oční krém či pánská řada kosmetiky,“ jmenoval Václav Nebeský. Doplnil, že na 50 mililitrů krému připadá 250 mikrolitrů čistého extraktu. „Je to směs všech tuků, jež jsou v jikrách. Ty my používáme do té kosmetiky jako základ,“ dodal s tím, že pořizovací cena krému je 700 korun.