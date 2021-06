Páteční OÖN ale přinesly zprávu, že únosci ze záměru couvli, prý kvůli nedokončenému vyjednávání o výkupné. Jak jejich “náčelník” Christian Mühleder řekl, starosta Klaus Luger se jim nikdy neozval. Nesjednané, ale naznačované odstupné, sud piva a košík svačinek, by prý pro všechny zúčastněné Steinbrucké nestačilo. Na adresu hlavy obce uvedl: “Májku by neměl stavět ten, kdo nechce májové zvyky dodržovat.”

Pro vedení lineckého krojovaného spolku je zase neuvěřitelné, že únosci lineckou nabídku odmítli a požadují financování oslavy pro 25 lidí, kteří s ,krádeží´neměli nic společného. To už prý není živý veselý lidový zvyk, ale nehorázná kramařina. Za 46 let, po které spolek organizuje zvyky v Linci, nic podobného nezažili.

Řešení by Mühleder viděl, kdyby výkupné převzaly místní firmy. K dalšímu osudu stromu říká, že by měl jít nějakému obecně prospěšnému zařízení – že by z něj třeba byly zhotoveny lavičky do nějaké školky. “Máme v klubu pár šikovných lidí, něco bychom udělali,” míní.

Májka měla být vrácena v sobotu v rámci oslav 850 let dárcovské obce Neumarktu. Ty ale byly odloženy na 2. červen od 18 hodin.

Vídeňští mazlíčci tloustnou

Dvě třetiny z 82 vídeňských zvěrolékařů potvrdily, že v posledních letech výrazně narostl podíl psů a koček s nadváhou. Vídeňská zvířecí ombudsmanka Eva Persyová (fakt ji u sousedů mají!) společně s místním sdružením veterinářů proto radí: méně pamlsků a více společného času a pohybu.

Léčba následných nemocí, které podle ankety ve Vídni postihují už každé páté domácí zvíře, znamená i citelný zásah do peněženky. Například pes o váze 25 kilogramů, který kvůli své nadváze trpí na chronické bolesti kloubů a slabé srdce, může denně potřebovat medikamenty za 3,5 eura, další náklady s sebou nesou i potřebné veterinární prohlídky. Úřad vídeňského zvířecího ombudsmana může navíc kvalifikovat rostoucí nadváhu zvířete jako týrání a udělit chovateli pokutu až 7500 eur. Náš web o tom informoval Martin Landa z pražské kanceláře Eurocommpr.cz.

Pěkně studeno!

Jaro v Rakousku je velmi studené, průměrná teplota ležela o 1,8 stupně níž než v uplynulých 30 letech, píší OÖN. Podobně „frišno“ bylo v letech 1996 a 1991, ještě chladněji pak 1987 se 3,3 stupni pod průměr. „Před devadesátými lety bychom jaro jako letošní pociťovali jako relativně normální,“ říká meteorolog Alexander Orlik. V současnosti nás ale navyklo, že z deseti nejteplejších jar ve 255leté historii měření bylo osm po roce 2000.

Letošní bilanci završil deštivý květen, ve kterém spadlo kolem 30 procent víc srážek než v mnohaletém průměru.

Papežské vyšetřování

V první polovině června se přijedou papežští velvyslanci seznámit na místě s komplexní pastorální situací arcibiskupství Kolín nad Rýnem, napsala PNP. Dotčená správa sdělila, že šetřeny mají být “eventuální chyby Jeho Eminence kardinála Woelkiho". V ohnisku zájmu je ale také hamburský arcibiskup Stefan Heße, svého času šéf v Kolíně, a kolínští světicí biskupové Dominikus Schwaderlapp a Ansgar Puff. Komise má mimo jiné zkoumat zacházení s případy sexuálního zneužívání. “Woelki sdělil, že vítá, že si papež chce apoštolskou vizitací opatřit vlastní obrázek,” napsal list.

Rozvedl, že arcibiskupství se nachází mnoho měsíců v hluboké krizi důvěry, která se odráží v množství výstupů věřících z církve. Začala tím, že Woelki stáhl jím samotným do chodu uvedené vyšetřování odpovědných osob biskupství z výtek zneužívání.

Steinmeier chce sloužit dál

Prezident SRN Frank-Walter Steinmeier (65) sdělil, že je připraven kandidovat na druhé volební období, uvedla PNP. Chce prý zemi doprovodit na cestě k budoucnosti bez pandemie. Přál by si, aby nákaza nerozštěpila společnost, a chce stavět mezi lidmi mosty v pohnuté době.

Prezident Steinmeier.Zdroj: ČTK

PNP píší, že Německo stojí před důležitými volbami a politickým převratem.

Steimeiera zvolilo hlavou státu 12. února 2017 spolkové shromáždění na návrh předsedy klubu SPD Sigmara Gabriela asi 75 procenty hlasů. Nahradil Joachima Gaucka, který na druhou kandidaturu rezignoval.

Čistý Weiden

Město Weiden v Horním Falcku hlásilo v pátek nejnižšísedmidenní incidenci z celého Německa, uvádějí PNP. Byla 2,3. Také druhé místo šlo do Bavorska - Schwabach ve Středním Francku měl 4,9 nových infekcí korony na 100 000 obyvatel za sedm dnů.

V jihovýchodním Bavorsku vévodilo dál město Pasov s incidencí 15,2. Následovaly okresy Mühldorf 18,1, Cham 20,3, Pasov-okres 21,3, 31,0 a Landshut 31,9.

Nejvyšší incidenci v Německu měl švábský Memmingen 151,9. V průměru v Bavorsku byla 40,1, lehce nad německý průměr 39,8.

Jak testují ve Philippsreutu

Od 1. června bude testovací centrum na české hranici ve Philippsreutu otevřeno od neděle do pátku od 10 do 18 hodin, v sobotu zůstane uzavřeno. Na Boží tělo 3. června budou stanice ve Freyungu a Philippsreutu a také rychlotesty v Grafenau a ve Waldkirchenu otevřeny vždy od 10 do 18 hodin.

Opravdové rychlíky

Německé dráhy (DB) dozbrojují novou generaci vlaků ICE. Od začátku srpna budou moci dosahovat rychlosti až 265 km/h, což prý zlepší dochvilnost spojů. Dosud bylo maximem 250 km/h. Nové stroje ale budou pomalejší než ICE3, které mohly dosahovat až 330 km/h.

ICE4 mají zatím jezdit na tratích Köln-Rhein/Main, Göttingen-Hannover a Mnichov-Berlín. DB objednaly u koncernu Siemens 137 vlaků, 75 už jich dostaly. Každé tři týdny má přibýt jeden další. První ICE1 vyjely 29. května 1991.