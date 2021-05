Nakonec se ukázalo, že policisté v Radomyšli přijali oznámení od muže ze Strakonic, že mu kamarád donesl v tašce přibližně čtyřicet kusů trhaviny Pemonex V90, kterou nalezla jeho známá při vyklízení chalupy. Policisté po příjezdu na místo zjistili, že se v igelitové tašce kromě válečků sypké trhaviny nachází dráty a odpalovací kleště.

Policisté z obvodního oddělení se neprodleně spojili s pyrotechnikem. Ten po příjezdu na místo potvrdil, že se jedná o trhavinu Pemonex V90 určenou pro zvláštní použití, zejména pro destrukční práce, trhací práce pod vodou. "Na místě také rozhodl, že ve stavu, v jakém byla nalezena, bude bezpečnější trhavinu nepřevážet a zneškodnit ji na bezpečném místě v blízkém okolí. Pro likvidaci byl vybrán opuštěný lom nedaleko obce Pracejovice. Nalezená trhavina byla bezpečně zneškodněna," řekla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Každý by si měl včas uvědomit, že jakýkoliv nález nástražného výbušného systému, muže být velmi nebezpečný, a to nejen pro samotného nálezce, ale i pro celé okolí. Proto při nálezu jakéhokoli předmětu, který budí dojem, že by se mohlo jednat o výbušninu, munici nebo jinou třaskavinu, je nezbytné, aby nálezce s předmětem nemanipuloval, na místo zavolal Policii ČR a setrval v bezpečné vzdálenosti od nálezu do příjezdu hlídky. Každá manipulace s takovým nálezem by mohla představovat hrozbu pro okolí. Přiložené video zachycuje likvidaci necelých pěti kilogramů nalezené trhaviny.