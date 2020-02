Vrátný z kliniky Keplerovy univerzity v Linci vyhrál v 5. ročníku mezinárodní televizní show „Já vím všechno!“ moderátora Jörga Pilawy hlavní cenu 100 000 eur. Rozhodující otázka zněla: V jakém odvětví sportu je Magnus Carlsen od roku 2013 úřadujícím mistrem světa? Pan Radatz věděl, že je to šach…

Finále bylo dramatické. Jak napsal Focus, profesor neurobiologie Herwig Baier, který bádá nad mozky zebřiček, například ztroskotal na otázce po hlavním městě Kanady. Martin Trinker, vědec ze Štýrského Hradce, se do závěrečného boje dostal, i když nevěděl průměrné množství slin koně (40-60 litrů), ale pak už nepřešel přes Maurice Ravela, skladatele Bolera. Ve finále na rozdíl od něho Radatz věděl, že Patronus z Harryho Pottera není sova Hermína, a k. o. přišlo se šachem…

ORF/NDR LINZ.

Přijmou kostelníka

Byl to inzerát hledající zaměstnance, který se ani v OÖN neobjevuje často, napsal linecký list. Zněl: „Posilněte tým fary dómu jako kostelník/kostelnice.“ Nabízel „bohatě pestrou činnost ve zvláštním prostředí“ a očekával od uchazečů „organizační schopnosti a připravenost ke službám o nedělích a svátcích“. Práce na 30 hodin týdně je odměňována 1500 eury hrubého měsíčně, po zapracování je možné zvýšení. Zájemci se mají hlásit páterovi dómu Maximilianu Strasserovi, který vybere, kdo tuto zvláštní úlohu, kterou nelze jen pouze „odpracovat“, dostane. Hledáni jsou tři.

To linecký list vedlo k tomu, že se Strassera zeptal, nač dóm potřebuje tři nastálo zaměstnané kostelníky, když jejich kolegové na venkovských farách dělají tuto práci většinou dobrovolně, a dozvěděl se, že situace v Mariánském dómě, který je také biskupským chrámem, je s jinými kostely těžko srovnatelná. Dóm, který si prohlíží spousta turistů, je třeba otvírat a uklidit brzy ráno – musejí být například omyty a znovu naplněny nádoby se svěcenou vodou, a při třech vstupech do kostela jen na to je potřeba až 75 minut. Od sakristie k zadnímu vchodu je sto metrů, vypočítává páter. Kolik je to práce, ví z každého dne, kdy mu některý kostelník vypadne a on za něho musí zaskočit. Vyžehleny musejí být oltářní ubrusy, čisté je třeba udržovat mešní nádoby. Rekviem za známé osobnosti celebruje víc kněží, národní svátek deset až čtrnáct, o blížící se Palmové neděli musejí fungovat všechny reproduktory… Kostelník tak dělá mnoho základní práce v zákulisí, „která je vidět teprve, když něco nefunguje,“ pokračuje Strasser.

OÖN pak končí otázkou, co by si farář dómu přál od ideálního uchazeče, kterým by prý byla vřele vítána i žena. A dozvídá se, že by chrám měl být pro něho srdeční záležitostí…

Zachránci od "Cerro Torre"

Extrémní horolezec, student zubního lékařství Philipp Bankosegger ze Surheimu v okrese Berchtesgaden-venkov, si splnil životní sen výstupem na Cerro Torre v Patagonii, píše PNP. O cestě, kterou loni podnikl s lezeckými partnery Chrisem Rudolfem a Alexem Wickem, vyprávěl v Alpském klubu ve Freilassingu. „Že se na hoře stane zachráncem lidského života, na to před cestou nepomyslel,“ uvádí list. Při sestupu ale narazili na horolezkyni, kterou zasáhl padající kámen a zlomila si stehenní kost. S průvodci jí pomohli k ledovci, přes který ji několik kilometrů museli nést. Pomocí satelitního telefonu se pak dovolali k vojenskému vrtulníku, který byl náhodou v blízkosti, a ten zraněnou dopravil k ošetření, popisuje PNP.

Péče doma je moc drahá

Pod tímto titulkem píše pasovský deník PNP o tom, že v domově seniorů Řasnice ve Strážném nedaleko německé hranice je ubytováno 23 starších občanů z celého Německa.

„Mnozí tu tráví podzim života daleko od domova,“ uvedla tisková zpráva Rity Hagl-Kehlové, parlamentní státní sekretářky spolkového ministerstva spravedlnosti, která si s knězem Michael Gnanem a delegací organizace SPD z Grainetu v okrese Freyung toto zařízení existující v této formě teprve čtyři roky nedávno prohlédla. Zmiňuje, že návštěvy příbuzných, kteří žijí až 700 kilometrů odtud, jsou tu velmi vzácné. Jedna zdejší pečovatelka ovládá němčinu, ale jinak je personál bez výjimky český, a to je velkou překážkou v dorozumívání. V domově podle PNP bydlí jen Němci.

„Důvodem přesídlení seniorů je, že v Čechách jsou podle poslanecké kanceláře Hagl-Kehlové platby za péči mnohonásobně nižší než v Německu,“ pokračuje PNP. „Podle návštěvy z Grainetu domovu chybí základní vybavení – je tu jen málo pečovatelských lůžek, není dostatek pojízdných křesel, berlí nebo rolátorů. Lékařská péče není zajištěna nepřetržitě…“

K podpoře a lepší koordinaci darů a obstarání vybavení má být brzy založen spolek, uvádí list. Zájemce podporovatele uvítá místní organizace SPD v Grainetu. Na snímku z návštěvy je druhý zleva Michael Gnan, který za německými seniory v Čechách jezdí dvakrát v měsíci, čtvrtá zleva Hagl-Kehlová.