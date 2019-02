České Budějovice - Jihočeská univerzita dnes našla nového rektora. Ve druhém kole čtvrteční volby získal od členů akademického senátu nejvíce hlasů Tomáš Machula. Do funkce ho ještě musí jmenovat prezident Miloš Zeman. Tomáš Machula, pro něhož hlasovalo 21 senátorů, povede univerzitu od 1. dubna.

Tomáš Machula působí na Jihočeské univerzitě jako děkan Teologické fakulty.

Dagmar Škodová Parmová zastává post prorektorky pro zahraniční vztahy JČU.

Lubomír Pána jako rektor vede Vysokou školu evropských a regionálních studií. Ještě před volbou odstoupil.

Členové akademického senátu se ve čtvrtek odpoledne sešli ke čtvrté volbě. Vybírali nakonec jen ze dvou kandidátů - Dagmar Škodové Parmové a Tomáše Machuly. Ještě před zahájením volby z ní totiž odstoupil Lubomír Pána.

V prvním kole volby získal Tomáš Machula 20 hlasů a jeho protikandidátka Dagmar Škodová Parmová 17 hlasů. Dva lístky odevzdali senátoři prázdné, jeden hlas byl neplatný.

Druhá volba byla úspěšná. Rektorem Jihočeské univerzity se s 21 hlasy stal děkan Teologické fakulty Tomáš Machula. Druhá kandidátka Dagmar Škodová Parmová získala v druhém kole volby 18 hlasů.

První volba rektora se uskutečnila 8. prosince loňského roku. Od té doby Jihočeská univerzita hledala svého nového šéfa.

Důvěru senátorů se dnes snažily získat nové tváře, které do hry zatím nezasáhly ani v jedné volbě. Aby mohl být nový rektor zvolen, potřeboval získat většinu 21 hlasů - v Akademickém senátu zasedá celkem 40 senátorů.



Mandát současného rektora Libora Grubhoffera vyprší 31. března. Pokud by jeho nástupce v té době nebyl znám, dočasným řízením univerzity s omezenými pravomocemi by byl pověřen některý z prorektorů. Libor Grubhoffer kandidoval ve všech třech předchozích volbách a do čtvrté se už nezapojil. Kromě něj se postupně do boje o rektorát přihlásili Miloslav Šoch, Václav Bůžek, Dalibor Štys a Pavel Kozák. Nikdo z nich ale většinu hlasů nezískal.

Vyjádření Lubomíra Pány k odstoupení Děkuji akademické obci Jihočeské univerzity a jejímu Akademickému senátu za objektivní, všestranný a hlavně seriózní přístup k mé osobě a volbám rektora obecně. Chci poděkovat zejména členům volební komise, jmenovitě doktoru Františku Štěchovi a předsedovi akademického senátu doktoru Ondřeji Doskočilovi.



Na základě vyhodnocení vzniklé situace ve volbách rektora Jihočeské univerzity a ke zjednodušení této volby, jsem se rozhodl ve volbě nepokračovat.



S narůstající podporou od akademické obce Jihočeské univerzity a s vědomím toho, že na rektora Jihočeské univerzity kandidují tři srovnatelně kvalitní kandidáti, se každým dnem zvyšovaly ohlasy akademické obce VŠERS, adresované mně osobně, s výzvami k tomu, abych zůstal v čele Vysoké školy evropských a regionálních studií. Podle těchto ohlasů by ji můj odchod výrazně oslabil, což také konstatoval a vyzval mne k nepokračování ve volbách také statutární orgán Vysoké školy evropských a regionálních studií.



Zároveň si uvědomuji, že s narůstající podporou uvnitř Jihočeské univerzity narůstá i podíl členů její akademické obce, kteří si mé zvolení nepřejí, navzdory tomu, že jsem transparentně deklaroval, že také u mne je na prvním místě zájem a prosperita Jihočeské univerzity. I když se domnívám, že bych byl kvalitním rektorem, nebyl bych tak konsenzuálním, jak bych si představoval a přál. Proto z volby odstupuji. Věřím, že nové vedení Jihočeské univerzity využije některé myšlenky z mého programu, pokud bude mít zájem o mé názory či nepřímou spolupráci, rád se jí zúčastním.