Že je v řece mnohem víc vody, ocení hlavně sportovně založení vodáci. "Konečně to teče! Já si to užívám, klidně bych bral i pár kubíků navíc, ale pro školní skupinu, kterou vedu, by to dobré nebylo," pochvaloval si vodácký instruktor Vojta Štěpánek z Prahy, který na Vltavu na pár dnů vyrazil s kladenskou střední školou. On sám plul na kajaku, studenti na nafukovacích Pálavách. "V posledních letech touhle dobou z Vyššího Brodu většinou teče 6 až 8 kubíků, což je minimální stav, teď jich pouštějí přes dvacet. Alespoň jsou tu nějaké peřejky. Ale už to není tak hrozné jako minulý týden při těch deštích, to bylo opravdu drsné."

Vltava je teď zároveň o poznání rychlejší. "Normálně se z Vyššího Brodu do Branné, což je nějakých dvacet kilometrů, jede se skupinou sedm hodin, teď jsme to zvládli za čtyři," dodal instruktor.

Proč v řece teče tolik vody, vysvětlil Radovan Honza, vedoucí lipenského provozu Povodí Vltavy. "Snažíme se držet průtok na dvaceti kubících, protože bychom chtěli v Lipně vytvořit větší rezervu. Zatím se nám to ale nedařilo, snížili jsme hladinu o dva tři centimetru a zase to srážky nadotovaly."

Hladina Lipna je momentálně na kótě 724,63 m n. m., vodohospodáři ji chtějí snížit na zhruba 724,30 m n. m., tedy o třicet centimetrů. Ke zvýšenému průtoku ve Vltavě ale přispívá i vodou nasycené mezipovodí. Znát to bylo minulý týden, kdy hladina Vltavy během chvíle vystoupala na první povodňový stupeň. "Tu epizodu z minulého čtvrtka si umí málokdo představit. Ptali se nás dokonce, jestli nám neprasklo Lipno," svěřil se Radovan Honza. "Z Brodu jsme stále pouštěli dvacet metrů, přitom na Zátoni bylo sedmdesát a pak to kulminovalo na osmdesáti v Krumlově."

Šlajsna pod Barevkou zůstává zavřená, pozor i U Mrázků

Na jezu pod Barevnou skálou se staví malá vodní elektrárna a část řeky je zahrazená železnými štětovnicemi, voda tak teče podstatně užším profilem než obvykle a přes jez se valí jako rozjetý vlak. "Když se současný zvýšený průtok vměstná do toho zúženého profilu, nedělá to dobrotu. Domluvili jsme se proto se spolkem Vltava a stavbou, že bude bezpečnější jez zavřít do doby, než se průtok sníží," dodal Radovan Honza z Povodí Vltavy. "Minutý čtvrtek nám proud dokonce přetrhl bójky na řetězu, teď už jsou ale zase natažené."

Lodě se musí vynášet už pár desítek metrů nad jezem, oficiální místo k vynášení na šlajsně je kvůli silnému proudu také zavřené.

Další problematický jez ve městě je Lyra (mezi Rechlemi a jezem pod kostelem sv. Víta), tam se v těchto dnech "cvakne" prakticky každá plastová kánoe. "Ta to ale dělala vždycky, kanoe si tam naberou a pak se musí vylévat," řekl Radek Šťovíček, předseda spolku Vltava. "Lyra je velký jez s vlnou, ten vás ale nepodrží a pustí, pokud tedy do šlajsny nenajedete vyloženě s tím, že si tam chcete zasurfovat. Tam se teď dá jet i okolo kozy zprava, je tam pěkný kohout, který se dá sjet i s kanoí. Je tam krásný jazyk, který odtéká, je to pěkně vidět. Za tohoto stavu je to i hezčí splutí než šlajsnou. Ale ti, co se na to necítí, udělají lépe, když ho přenesou po pravé straně."

Nejnebezpečnější ve městě je teď jez U Mrázků, tedy pod kostelem. "Rozdíl hladin nad jezem a pod ním se trochu zmenšil a voda tam opravdu silně pulzuje. Jeli jsme tam i zkušební plavbu šlajsnou na voru a úplně to tam nakopává. Nedejbože, aby to jel někdo přes korunu. Je tam válec minimálně dva metry široký a věřím tomu, že kdyby nás to chytlo, tak i s velkým vorem budeme mít problémy se z toho dostat," upozorňuje Radek Šťovíček. "Současný průtok, to je opravdu síla, lidé by si měli uvědomit, že kubík vody je jedna tuna. Na téhle vodě je opravdu dobré se rozmyslet, jestli na to mám, nebo nemám. Je důležité si zvolit také správou loď a v neposlední řadě si jakékoli problematické místo, hlavně jezy, pečlivě před splutím prohlédnout. A přenést jez po suchu, to není žádná ostuda. Je nutné se podívat i do šlajsny, minulý týden po osmdesáti kubících průtoku se do propusti pod Plášťovým mostem vklínily stromy a větve, sám jsem je pak vytahoval, a to je nebezpečné stejně jako válec na jezu. Když do toho vlítnete, už je pozdě," varuje.