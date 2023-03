Co nového lidé v muzeu ohledně expozic uvidí?

Expozice jsou nové teprve jeden rok, takže k žádné zásadní proměně nedojde. Především platí pětiletá udržitelnost na vše opravené, zakoupené či restaurované z finančních prostředků IROP. Postupně však doplňujeme exponáty do jednotlivých. V expozici ČZ bude od dubna k vidění motocykl CZ 984/125 ccm, rok výroby 1972, od italského majitele. Podle něj byl tento motocykl součástí týmu italského závodníka Sergia Franca. K předválečné CZ Tourist 500 přibude její mladší sestřička CZ 350 Tourist. V současné době se vyrábějí speciální podstavce pod oba motocykly. Také rozvažujeme koupi prvního motokola ČZ z roku 1932, které znají lidé jako Kaktus. Je to skutečně sběratelský unikát.