Už kdysi bývala jakýmsi přírodním kulturním centrem Strakonic. Po letech chátrání se Panská (známá i jako Zámecká) opět probudila k životu.

Panská zahrada opět slouží lidem. | Video: Deník/Petr Škotko

V sobotu 31. července se mohlo několik desítek návštěvníků podívat, co to znamená v reálné podobě. "Je to fakt parádní místo. Podařila se dobrá věc," ohodnotil výsledek člen skupiny Al Rašíd Petr Král. Ta zde měla několik atrakcí.