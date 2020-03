Jak náš web informoval, v neděli zavalila v rozsedlině Randkluft ve výšce 2800 metrů pět turistů z Brna. Další podrobnosti přinesl linecký list v úterý ráno.

„Lavinové pole bylo mohutné,“ uvádí a cituje šéfa hornorakouské horské služby Christopha Preimesbergera: „Normálně jsou tam laviny široké 20 až 30 metrů, které se sunou 50 až 100 metrů.“ V neděli duněly tisíce kubíků sněhu ze svahu po trase až 400 metrů. Že se v kritickou dobu kromě české skupiny nikdo v místě nenacházel, prý byla šťastná náhoda. „Kdyby lavina spadla o hodinu později, bylo by tam na cestě už víc lidí,“ řekl Preimesberger.

OÖN už jednoznačně píší, že lavinu spustila sama tato pětice. K tomu, že turisté neměli nouzové vybavení – sondážní tyče nebo lavinové hledače, je podle šéfa záchranářů pro túru v tomto území neobvyklé. Lidé, kteří pár chvil po sesuvu začali po zasypaných pátrat, tak neměli šanci je najít, uvádí deník. Tak byly promarněny drahocenné minuty do příjezdu záchranářů, kteří byli odkázáni na lavinové psy. Třicet minut trvalo, než našli prvního zavaleného. Nikomu ale už nebylo pomoci…

S identifikací těl měla policie problém, líčí dál list. Nešťastníci neměli u sebe doklady. V neděli odpoledne bylo ale v Ramsau nalezeno jejich auto, ve kterém byly i jejich osobní dokumenty. Mezi mrtvými je i Dagmar L. (27), cyklistka, která byla například při mistrovství Evropy juniorů na dráze v roce 2010 v Ankaře těsně pod stupni vítězů, uvádějí OÖN.

Ptají se, zda bylo od obětí neodpovědné vydat se na tuto túru při vyhlášeném lavinovém nebezpečí 3, a Preimesberger odpovídá: „Víme, že při třetím stupni dochází k nejvíce neštěstím. Stupnice je do pěti, trojku proto mnozí podceňují, ačkoliv už při ní může i malé další zatížení sněhové pokrývky vyvolat sesuv.“ List připojil fotografii pořízenou údajně jen pár sekund před uvolněním laviny, jejíž zdroj neupřesňuje. Ukazuje prý tragickou chybu skupiny: pohybovala se příkrým svahem bez bezpečnostního odstupu. „Normálně by museli mezi sebou dodržovat odstup 20 až 30 metrů,“ dodává Preimesberger. Tím, že šli těsně za sebou, bylo zatížení už tak nestabilního povrchu mnohonásobně vyšší. To podle něho pravděpodobně sesuv vyvolalo.

V deníku Volksblatt pak rozvíjí, že terén v místě neštěstí se svažoval 45 stupni. Že je už tak příliš nebezpečný, to ale na první pohled může být jasné jen málokterému sportovci.

Získají pečovatelky z Filipín?

Hornorakouská vláda se rozhodla nákladem 90 000 eur zřídit vlastní agenturu k získávání pečovatelek z Filipín, aby čelila nedostatku domácího personálu v tomto oboru, píší OÖN. Zájemkyně chce podporovat do získání znalostí němčiny stupně B2, k čemuž ale bude potřebovat další prostředky. „Rozhodnutí k přijmutí té či oné pracovnice z Filipín bude ovšem na svazech poskytujících sociální pomoc,“ dodává list.

Návrh lidovců kritizují sociální demokrati. „Zatím co zemský hejtman Thomas Stelzer přes rok odmítá diskutovat s domácími svazy a vylepšení pracovních podmínek zaměstnanců nepodporuje, má být zahraničními silami ještě zvyšován tlak,“ řekla zemská radní pro sociální věci Birgit Gerstorferová. Pro návrh lidovců jsou naopak Svobodní a Zelení.

Podle studie WIFO bude Rakousku v roce 2030 chybět na 4000 pracovních sil v pečovatelství, komentuje linecký list. Na Filipínách „verbují“ pečovatelky už léta například i USA, Kanada a Německo. „Vzdělávání pečovatelek je na souostroví srovnané s rakouským,“ uzavírá deník.

Odvedli Alabu

OÖN informovaly v úterý o tom, že rakouský fotbalový reprezentant David Alaba (27), hvězda Bayernu, musel v pondělí v Innsbrucku absolvovat u odvodní komise medicínskou prohlídku a psychologický test. Stejný úkol čekal i dalších 50 mladíků. „Alaba přestoupil jako 16letý z Austrie do Bayernu a brannou službu dosud neabsolvoval. Povolán může být až do 35 let věku,“ uvedl list a citoval vtípek vedoucího odvodní komise Stefana Gantschnigga: „Pokud je schopen, bude u bundesheeru samozřejmě vítán…“ List dodává, že ostatní branci byli instruováni, aby prominentního kolegu nechali na pokoji. Gantschnigg byl prý spokojen, žádná selfíčka s fotbalistou nebyla pořizována…

Potrestán za poplácání zadku

V pondělí se u zemského soudu v Linci zodpovídal 22letý mladík, který měl podle obžaloby 25. ledna nejméně patnáctkrát poplácat po zadku 19letou dívku, přestože mu opakovaně dávala najevo, že si to nepřeje, píše Volksblatt. Následně se pokoušel jí bránit v oznámení tohoto obtěžování policii. Video z počínání na mobilu po výzvě policie k jeho vydání protiprávně smazal.

Soudkyně mu uložila peněžitý trest 800 eur. Spoluobžalovaný z maření důkazu musí zaplatit 480 eur. Oba tresty jsou pravomocné.

Těžký život starostů

Skoro dvě třetiny starostů v Německu, 64 procent, už byly podle jejich vyjádření pro časopis "Kommunal" a politický magazín televize ARD uráženy, byli terčem vyhrožování nebo fyzického napadení, píše PNP. Popliváno nebo udeřeno bylo devět procent z nich. Ve městech s více než 100 000 obyvateli uvedlo fyzické útoky na ně dokonce 32 procent dotazovaných. Urážky a výhrůžky hlavám radnic nepadají jen z anonymity internetu, 59 procent starostů bylo vystaveno těmto útokům při veřejných shromážděních, 57 procent ve služebních prostorech. Útočeno bylo i na zaměstnance správy a zastupitele ve 20 procentech obcí. Průzkumu se účastnilo asi 2500 starostů. Podle zprávy zadavatele průzkumu třetina dotazovaných už nechce kandidovat.

Hřiště plné květů…

Přes noc „vypěstovali“ neznámí lidé na trávníku vedlejšího fotbalového hřiště v Sandhausenu v okrese Rhein-Neckar (Bádensko-Württembersko) stovky jarních květin, napsala PNP. Do důlků až 30 centimetrů hlubokých nakladli primule a jiné rostliny. Do středu hřiště vysadili dokonce půlmetrový stromek. „I když to celé zavání kreativitou, má to policejní dohru,“ uvedla k tomu policie.

„Tým kustodů dokázal hrací plochu připravit včas pro sobotní odpolední zápas. Podle policie je ale myslitelné, že pěstební akce měla zmařit utkání páté nejvyšší soutěže mezi posledním SV Sandhausen II a Stuttgarter Kickers,“ píše list. Zápas se hrál a domácí vyhráli 2:0. Policie věc vede pro podezření z poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

Odřeknutý autosalon

V Linci včera odřekli 50. ročník nejstaršího automobilového veletrhu v Rakousku, který měl být 13.-15. března. Tři dny před začátkem podepsal ministr zdravotnictví Rudi Anschober výnos, kterým zakázal všechny akce v uzavřeném prostoru pro více než 100 účastníků a na venkovních prostorách s více než 500 lidmi. Nařízení zatím platí do 1. dubna.