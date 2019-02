Jižní Čechy - Třetí pokračování divácky úspěšné komedie Babovřesky natáčel Zdeněk Troška třeba v Záboří nebo v Pištíně. Filmování jihočeských vesnicích v roce 2014 lákalo všechny.

Dobčice, Záboří, Holašovice, Hluboká nad Vltavou, Milevsko, Netolice či Pištín, ale i daleké Turecko na těchto místech natáčel vloni třetí pokračování své letní komedie Babovřesky režisér Zdeněk Troška. Filmová ves ve skutečnosti neexistuje, její jednotlivé součásti byste museli hledat na různých místech jižních Čech.

V tomto pokračování filmové komedie vypoví drbny vesnickým klukům, kteří pálí za jejich vnučkami, válku. Mladíci totiž jejich milované vnučky přivedli do jiného stavu. Ti se brání a ve spolupráci se starostou, kterému jsou vesnické drby také trnem v oku, vymyslí důmyslný plán na jejich likvidaci. „Ve třetím díle se snažím zbavit těch bab: dozvím se, že jedna stará paní odjela do Orientu, nevydržela to horko a, jak se říká, natáhla brka. Tak dostanu nápad, že bych tam mohl poslat tyhle babky drbny," odhalil při natáčení herec Pavel Kikinčuk. Ten opět ztvárnil roli starosty.

Navíc do filmových Babovřesek přijíždí nový farář, Polák Zbygniew Krapuščinski. Ten má za úkol uspět tam, kde předchozí farář neuspěl, a zpustlé babky konečně napravit. Jemu ale život zkomplikuje cikánka Aranka (Lucie Bílá), která chce v místním kostele pokřtít svého v pořadí už jedenáctého syna.

Úplně první klapka natáčení padla v Záboří. Po tradičním přípitku na divácký úspěch filmu pak došlo i na první scény letní komedie, která na začátku roku 2015 lákala návštěvníky do kina.

Ve filmu je ze Záboří vidět hned několik míst. „Natáčeli u nás na obecním úřadě," vzpomínala před premiérou třetích Babovřesek Olga Petrášková ze Záboří. „Ve filmu by měl být vidět taky náš obchod a hospůdka," těšila se před projekcí.

Obecní úřad Záboří se pro filmové scény změnil na Obecní úřad Babovřesky. Režisér si zde při natáčení dirigoval Pavla Kikinčuka a Lucii Vondráčkovou. „Tak můžeme zkoušet? Pavlíku, nezlob se: klekni! Klekneš kousíček dál a došouráš se k ní po kolenou," předehrával Zdeněk Troška.

Herečky, které ztvárnily role vesnických drben pravidelně navštěvovaly maskérnu. Zatímco většinou bývá úkolem maskérek vylepšování, zde byl úkol opačný.

„Děláme z babek větší babky, než jsou ve skutečnosti, aby vypadaly hůř. Berou to ale s humorem, mají radost, že se mohou proměňovat a dělat blbosti. Mají paruky, aby byly šedivé, dokreslují se jim vrásky. Paní Synková dostala s tou příšernou parukou a zmalováním na frak, ale za tu srandu to stojí," popisovala svou práci maskérka Jiřina Pahlerová.

Kromě Obecního úřadu v Záboří se ve třetím pokračování Babovřesek objevilo i několik scén z Pištína. „Natáčelo se před kostelem, na hřbitově a také na obecním úřadě," upřesnila s pýchou Marie Živnůstková z Pištína, kde všude se u nich natáčelo.

Režiséra filmu Zdeňka Trošku i herce vítali v Pištíně jako už tradičně baráčníci v krojích a s koláčem. Ten pekla sama Marie Živnůstková. „Nejhezčí bylo, když jsme štáb vítali coby baráčníci. Lucka Bílá byla unesená a Zdeněk Troška na nás volal: Vy moje holky, zavzpomínala na natáčení obyvatelka Pištína s tím, že nejvíce lidí k nim přijelo jednoznačně za Lucií Bílou.

„Byly tady mraky lidí. Ani na pouť jich nepřijelo tolik, jako když k nám na natáčení dorazila Lucie Bílá," řekl starosta Pištína Jaroslav Havel. „Nevím, jak se to lidé dozvěděli, ale bylo jich tady opravdu hodně. I ti, co Pištínem jen projížděli, ať to byli cyklisté nebo řidiči automobilů, tady zastavovali a přišli se podívat," potvrdila slova starosty Marie Živnůstková.

Hromadná cesta na předpremiéru

Hned tři vyprodané sály a plné autobusy diváků, které se do Českých Budějovic sjely z okolních obcí. Taková byla předpremiéra snímku Babovřesky 3 v místním multikině CineStar. „Dostali jsme lístky, tak jsme přijeli," řekla v kině Olga Petrášková ze Záboří. „Do Budějovic jsme dokonce vypravili autobus. A byl plný," dodala se smíchem obyvatelka vesnice, kde padla první klapka třetího dílu.

Ta se také vydala spolu se starostou na předpremiéru. „Mně se líbily všechny tři díly. Opravdu jsme se u toho nasmáli," hodnotila film pištínská baráčnice.

Snad jediným zklamáním tak pro ni bylo, že další pokračování úspěšné série už režisér Zdeněk Troška s největší pravděpodobností neplánuje.

„Je to jeho styl. On to má tak, že točí vždycky jen tři díly," řekla Marie Živnůstková. „Věřím ale, že najde něco jiného a zase se na jih Čech vrátí," doplnila.

Zdeněk Troška (* 18. 5. 1953 ve Strakonicích) český filmový a divadelní režisér a scenárista. Režii studoval na pražské FAMU a také ve francouzském Lycée Carnot v Dijonu. Jeho prvním známějším počinem byl snímek Bota jménem Melichar (1983). Do diváckého povědomí se zapsal především díky nesmírně úspěšné trilogii letních komedií Slunce, seno…(1983, 1989 a 1991). Známý je také svou pohádkou O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987). Od devadesátých let se zaměřoval právě na pohádkový žánr. Díky tomu vznikly dvoudílné pohádky jako Princezna ze Mlejna (1994 a 1999) nebo Z pekla štěstí (1999 a 2001). V roce 2002 také natočil historické drama Andělská tvář, to však u diváků propadlo. Na kontě má taky trilogii Kameňák (2003 až 2005). Po roce 2005 natočil i dvě pohádky Nejkrásnější hádanka (2008) a Čertova nevěsta (2011). V posledních třech letech se věnoval trilogii Babovřesky. Ta se natáčela hned v několika jihočeských vesnicích.