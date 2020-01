„Na Včelné je vše v pořádku, protože tady se jí maso,“ řekl se smíchem Jarda Bílek, který měl sobotní akci takříkajíc na povel. Na otázku, co z nabízených pochoutek, je nejlepší, odpověděl jeho kolega Ondra Scheinost. „,Řízky, ty si děláme sami, ty jsou jistota. Myslel jsem si, že si dám polévku prdelačku, ale ta se letos moc nepovedla. Moc mi chutnal guláš, který už je pryč. A fakt bomba je bílá tláča, tu doporučuji,“ provedl degustační exkurz Ondřej Scheinost, předseda spolku Vlčelňáci, pod jehož záštitou se sobotní akce konala.

Podruhé za pět let, co se akce koná, jej coby starostka zažila také Miroslava Stránská. „Důvod, proč tu nejen tuhle akci děláme, je, aby se lidé sešli a bavili se,“ řekla včelenská starostka. V sobotu se jim to podařilo. Cestu si do zdejšího kulturního domu totiž podle pořadatelů našlo na šest set lidí, což je zatím rekord.

U jednoho se stolů si na vepřových dobrotách pochutnávali i Michal Toms a Leandro Mura. „Tohle je taková tradiční akce, na kterou chodím rád. Líbí se mi, když se lidé z obce sejdou a stmelí se,“ poukázal na sociální aspekt. „Ochutnal jsem jitrnice, jelita, řízek jsme měli a teď se chystám na tlačenku,“ dodal se smíchem. „Mně chutnal řízek. Ten mám rád,“ zhodnotil akci jeho švagr Leandro Mura, který ačkoliv pochází z Albánie, pracuje v současnosti v Praze. „Život není na jednom místě, je všude,“ popsal svůj život v Čechách.