České Budějovice – Máte jasno, kolik kilo musíte shodit, a vyrážíte do posilovny?

Pak pozor, abyste na svém těle nenapáchali víc škod než užitku. Hmotnost, ať už ta, kterou ukazuje osobní váha, nebo ta, kterou si hodláte naložit na posilovacích strojích, totiž podle osobní trenérky Kláry Muzikové není jediný ukazatel, kterého je dobré si hledět.



Jak ale konstatuje, doby, kdy posilovny praskaly ve švech, jsou pryč. „Dnes letí kruhové tréninky, kondiční cvičení, práce s vlastní vahou, cvičení s prvky strečinku a jógy, zájmu se těší běh a cyklistika, což je pro tělo přínosnější,“ konstatuje.



I ona potvrzuje, že tělocvič᠆ny zažívají příliv těch, kdo se rozhodli zapracovat na své figuře a kondici. „Před Vánoci cvičil jen málokdo, teď je ale znát, že lidé mají zase víc vol᠆ného času a leckdo i plní své předsevzetí. Klienti chtějí většinou redukovat váhu, mají i vizi, kam by se chtěli dostat, leckdy ji ale musíme srovnat s realitou. Stejně důležité je zapracovat na vytrvalosti a celkovém životním stylu,“ radí odbornice.



„Neméně důležité je i jídlo, regenerace a spánek, cvičení musí být šetrné k tělu. Člověk, který neví, jak na to, by se měl poradit s profesionálem nebo alespoň s někým, kdo má větší zkušenosti,“ doporučuje Klára Muziková.



Sama se setkala s případy, kdy se lidé před cvičením ne᠆protáhnou, nezahřejí, nakládají si příliš velkou zátěž, cvi᠆ky provádí špatně technicky, nezohlední zdravotní stav. „Pak si mohou hodně ublížit, způsobit svalová zranění, po᠆škodit klouby či záda,“ poukazuje na časté chyby.