Jeho Putin je sociálně přizpůsobivý, ale ve své "rotě" jedenadvaceti zvířat v oboře černé už je vrchní kancem. "Když přijde ke žlabu, uhnou všichni stranou. Ale není žádný diktátor," dodává Mikisch.

Nové jméno pro něho má být nalezeno v online hlasování. Po první výzvě veřejnosti dostali asi 2700 návrhů. Jako favorité se vykrystalizovali Želenskij nebo Kličko, Mikisch ale nechce politizovat. Výběr zúžil na pět jmen: Igor, Frederick, Mir, Eberhofer a Gustl, o kterých budou lidé hlasovat do neděle na internetu.

Linec si trochu lehl na bok

Město Linec si za 75 000 eur pořídilo nový Corporate Design. V nápisu Linz je „i“ položeno na bok, což má stylizovat jeviště a vyzývat k hraní si.

Zproštěn účasti na sebevraždě

Protože v květnu umožnil 82letý muž sebevraždu nechodícího kamaráda, se kterým se přátelil 40 let, byl obžalován u vídeňského trestního soudu (podrobnosti náš web uvedl). Na jeho přání přivedl do jeho bytu zámečníka, který v šestihodinové práci otevřel trezor s revolverem. Ten pak obžalovaný kamarádovi předal a opustil byt. Soud ho ve středu obžaloby z pomoci k sebevraždě v pochybnostech zprostil. Stíhaný tvrdil, že přítel vůbec nebyl unavený životem a těšil se prý, až bude moci v létě opět posedět na zahrádce. Zámečníka přivedl prý proto, že kamarád chtěl prodat pušky a revolvery, které měl v trezoru, ke kterému nemohl najít klíč.

Krátce po odchodu obviněného z bytu se přítel zastřelil v posteli. Dcera, která ho denně navštěvovala, a dvě stálé pečovatelky uvedly, že poté, kdy si při pádu zlomil tři obratle, nemohl lože opustit a bez cizí pomoci se v něm ani obrátit. Soudní znalec nicméně nevyloučil, že se v kritické chvíli mohl ke zbrani dostat vlastní silou. Soud uzavřel, že se poškozený nacházel v situaci, ve které už nechtěl žít, bezpochyby chtěl život ukončit. Nelze ale vyloučit, že se poslední silou vůle nějak k pistoli dostal…

Korona prodloužila sezení u her

Děti a mladiství v Rakousku tráví od vypuknutí pandemie zhruba o třetinu víc času u televizorů nebo u počítačových her. Průměrná doba hraní narostla na 84 minuty denně. Kromě toho mladiství v Horních Rakousích tráví denně průměrně kolem tří hodin při televizních pořadech. "Na real life mají stále méně času," píší OÖN.

Muzeum bible v Bavorsku

Cenné historické bible a jiné náboženské písemnosti jsou k vidění v Norimberku v prvním muzeu bible v Bavorsku, píše DK. Otevře ji ve čtvrtek večer evangelický zemský biskup Heinrich Bedford-Strohm, očekáván je ministerský předseda Markus Söder. Je tu také výtisk Kobergerovy bible z roku 1483, dále nepatrná bible skrývaná v účesech žen a role thory. Od pátku bude výstava trvale otevřena.

BMW v dražbě v NY

Jeden z 99 vozů M850i Gran Coupé výtvarně upravených americkým tvůrcem Jeffem Koonsem byl vydražen v dobročinné aukci Christie‘s v New Yorku za 475 000 dolarů (asi 435 000 eur). Sériová verze vozu stojí asi 130 000 eur, dodává DK. Vysvětluje, že "osmičková" řada BMW je doma v Dingolfingu, kde z pásku sjelo i 99 limitovaných modelů "The 8 X Jeff Koons". Ten k jejich tvorbě do Dolního Bavorska přijel. Výnos aukce jediného vozu série ručně signovaného dezignérem připadne "International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC)".

Na snímku je BMW s Jeffem Koonsem před skyline New Yorku.Zdroj: Donaukurier

Kraslice ve skanzenu

Letošní sezonu ve skanzenu Finsterau otevře trh kraslic, píše DK. Doprovázejí jej dekorace, květiny, šperky, věnce a výšivky regionálních tvůrců. Akce začne na Květnou neděli 10. dubna v 11 hodin.

Skanzen bude mít trh kraslic.Zdroj: Donaukurier