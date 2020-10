V nemocnicích je 70 lidí s covidem

Nemocnice České Budějovice hlásila v pátek 45 pacientů s covidem-19. „Z toho jich je 9 na intenzívní péči, z nich čtyři na umělé plicní ventilaci,“ upřesnila mluvčí jihočeských nemocnic Iva Nováková s tím, že jsou ve věku 31–89 let.

V nemocnici Tábor s covidem leží 25 pacientů (na infekčním oddělení 17, na JIP 4 a na ARO).

"Ještě čekáme na zbytek výsledků, zatím máme ty, které byly nabrány 30. září, ještě sedmnáct nebo osmnáct by jich měli dělat," upřesnila počty ředitelka domova Jana Zadražilová. "Nákaza se nám soustředila hlavně v jenom oddělení. Klienti, kteří jsou pozitivní na covid, budou v izolacích, máme pro to vyčleněné celé jedno oddělení. Bude se u nich střídat stabilní personál, který bude mít přestěhované šatny, bude bariérové ošetřování, všechno to, co k tomu patří, je náležitě nastavené."

V domově důchodců zrušili zároveň i všechny společenské akce i srocování většího počtu lidí.

"Zaměstnanci, kteří jsou pozitivní, jsou doma v karanténě," dodala ředitelka. "V karanténě jsou zároveň i všechna oddělení, kde se covid objevil."

Ochranných pomůcek v domově mají dost a jsou podle ředitelky dobře připravení. Nákazu do domova přinesl jeden ze zaměstnanců. „Těžko tomu zabráníte,“ dodává Jana Zadražilová. „Naštěstí všechny případy probíhají lehce, těžký průběh u nikoho zatím nebyl.“