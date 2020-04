Město naváže na tradici říčních lázní. Mola mají být na řece v červnu.

Město připravilo pohodlnější vstup do řeky, ale koupání ve Vltavě je dál na vlastní nebezpečí. | Foto: Město České Budějovice

Plastová koupací mola mají už letos v létě usnadnit plavcům přístup do vody na obou českobudějovických řekách. Na Vltavě to bude u Meteoru, u Lučního jezu, u tenisových kurtů Libra a v sousedství písečných pláží u Voříškova dvora. Dvě mola budou také na Malši, a to nad Velkým a Malým jezem.