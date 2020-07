„Když jsem viděla Anežku poprvé, myslela jsem si, že bude hodně stydlivá,“ směje Michaela Sodomková. „Já zase myslela, že ona bude namyšlená,“ reagovala při natáčení Anežka Novotná a pokračovala: „Pak jsem zjistila, že je to fajn holka v naší supr čupr partě.“ V novém snímku Dana Svátka Spící město hrají dvojčata.

Natáčení je obě bavilo. Chválily si i štáb. „Seznámili jsme se s nimi asi za dvě minuty,“ vyprávěla Anežka Novotná. „Bylo to úžasný,“ říkají.

Dívky ztvárnily hlavní postavy se syny Dana Svátka Kryštofem a Adamem. A právě si dávaly pauzu od záběru, kdy děti pomáhají malému Pavlíkovi, kterému stejně jako jim usnuli rodiče. „Zůstal doma sám a my ho jdeme zachránit,“ vysvětlovaly na natáčení, o co v této scéně, která vznikla v Široké ulici v Českých Budějovicích, jde.

V krajském městě se jim oběma líbilo. „Je to tu moc hezké,“ shodly se. Se štábem se měly poté přemístit na Jindřichohradecko, kde ani jedna dosud nikdy nebyla. „Bude to jako takový výlet, dalo by se říct,“ myslely si.

Obě mají za sebou několik zkušeností před kamerou. Desetiletou Michaelu Sodomkovou jste mohli vidět v komedii Ženy v běhu, objevila se i v seriálech Modrý kód či Ordinace v Růžové zahradě či v reklamách. Její o rok starší kolegyně hrálav minisérii Zrádci, objevila se v seriálu Specialisté a v celovečerním filmu Mazel a tajemství lesa, který teprve vyjde.

Chtějí se stát herečkami? „Já ještě nevím, ale baví mě to,“ odpovídá Michaela. „To já bych chtěla,“ tvrdí Anežka a uvažuje: „Ale uvidíme, kam mě život zavede.