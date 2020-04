Nevíte, jak na ně? Máme pro vás jednoduchý návod, který zvládnou i děti.

Kromě natvrdo uvařených bílých vajec, anebo světle hnědých, když jiná neseženete, potřebujete už jen svíčku (my jsme koupili malou hřbitovní, ale stejně dobře poslouží i obyčejná čajovka), tužku nebo pastelku, špendlík s malou skleněnou hlavičkou nebo větší kovovou hlavičkou a barvy na vajíčka. Žádné voskovky, žádné aroma lampy.

A můžete se pustit do malování: zapálíte si na stole svíčku, necháte ji pár minut hořet, aby se kolem knotu vytvořila loužička rozpuštěného vosku, do konce tužky nebo pastelky zapíchnete špendlík a jste připraveni.

Postupujeme tak, že hlavičku špendlíku nahřejeme v plamínku svíčky (asi dvě vteřiny), namočíme ji do vosku a na vajíčku nakreslíme „kapku“ - přesný postup je ve videu u tohoto článku. Někomu pomůže si u malování počítat, než získá jistotu: na "jedna dva" nahřejte hlavičku špendlíku, na "tři" ji ponořte do vosku a na "čtyři" namalujte kapku. Jen pamatujte, že dobře nahřátá hlavička je základ úspěchu.

Voskem namalované vajíčko pak už stačí namočit do barvy, pár minut počkat a kraslice je na světě. Vícebarevné kraslice jsou jen o maličko složitější: na nenabarvené vajíčko namalujete část vzorečků, pak ho na chvíli namočíte do světlé barvy, domalujete zbytek dekoru a vložíte ho do tmavšího odstínu.

Obrácená batika se maluje na nabarvené vajíčko, které se pak otře octem, takže vám zůstane barevný dekor na bílém vajíčku.

Barvy připravte podle návodu, ale nechejte je vychladnout, jinak by se vosk z kraslice odlepil. My používáme dvě balení stejné barvy na 400 ml vody se třemi lžícemi octa.

A na závěr, kdo chce, ale není to nutné, může vosk opatrně z kraslic setřít hadříkem nebo savým papírem nahřátým na zapnuté plotýnce vařiče – stačí vařič rozehřát a pak ho stáhnout na jedničku.

A pamatujte, že pracujete s otevřeným ohněm, takže všechny hořlavé věci dejte z dosahu svíčky a svažte si dlouhé vlasy do culíku. My barvíme na stole z masivu, který pravidelně voskujeme, takže jsme ani nepoužili podložku, protože trocha vylitého vosku nám nevadí, ale není na škodu si pod ruce položit třeba staré noviny, na které se dá zároveň odlévat vosk ze svíčky, která už je příliš rozehřátá a má malý plamínek.