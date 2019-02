Linec - „Svět v prehistorické epoše nebyl nikterak primitivní. To chceme ukázat,“ říká v deníku OÖN Jutta Leskovarová (44).

Jak se žilo před 1700 lety... | Foto: Deník/repro

„V civilu“ pracuje vedoucí sbírek prehistorie v hornorakouském zemském muzeu. V pondělí se nastěhovala se svými dvěma dětmi (8 a 9 let) a dalšími členy rodiny už posedmé do skanzenu v Mitterkirchenu. „Po deset dnů tu budou žít přibližně tak jako Kelti před 1700 roky,“ napsal list k právě zahájeným dnům archeologie, jejichž novinkou je mimo jiné, že zájemci mohou „novokeltské“ rodiny navštívit i mimo prováděcí dobu. A také se do života v době hallstattské zapojit – včetně přípravy stravy. „Vaříme s autentickými keramickými kopiemi nálezů z hrobových polí,“ říká Leskovarová a ujišťuje, že už tehdy nebylo jídlo jednotvárné, ale chutné a výživné. Na jídelníčku deseti dospělých, osmi dětí a dvou mladistvých jsou mimo jiné ryby pečené v popelu, sladké i kyselé jáhly nebo zeleninový „eintopf“. Návštěvníci si mohou až do 25. července vyzkoušet také dávné techniky zhotovování textilií a keramiky, zpravování dřeva a kůže atd. Speciální program mají děti. (www.keltendorf-mitterkirchen.at)

Pořádková stráž v civilu

Zaměstnanci pořádkové služby města Lince budou od podzimu hlídkovat nejen v červených bundách a černých kalhotách jako dosud, ale také v civilu, píší OÖN. Radnice si od toho slibuje nejen účinnější postup proti organizovaným žebrákům, ale také proti porušování veřejného pořádku (například při konfliktech mezi chodci a cyklisty, při konzumaci jídla v tramvajích apod.), jak řekli starosta Franz Dobusch a jeho zástupce Detlef Wimmer.

Aby se připravili na civilní nasazení, absolvuje 30 zaměstnanců služby v srpnu jednodenní pětihodinové školení na bezpečnostní akademii policie.

Vývozní Horní Rakousy

25,8 procenta veškerého rakouského vývozu pochází z Horní Rakous, informují OÖN. Objem exportu z této spolkové země se loni zvýšil o 1,3 procenta na 33,88 miliardy eur, dovoz vzrostl o 2,4 procenta na 25,49 miliard.

Celorakouská bilance byla lehce negativní – exporty poklesly o 0,2 procenta na 131,22 miliardy eur, dovozy vzrostly o 1,5 procenta na 135,59 miliardy eur. Exportní plus zaznamenaly kromě Horních Rakous ještě Tyrolsko, Solnohradsko a Vorarlbersko.

Za humny roste soja

Zemědělci v Německu rozšiřují produkci soji a jiných bílkovinných krmiv, napsala PNP. Od zhruba 1000 hektarů v roce 2005 se plocha luštěnin do loňska zvýšila na zhruba 15 770 hektarů. Nejvíc soji je aktuálně pěstováno v Bavorsku a v Bádensku-Württembersku. Plochy luštěnin celkově se od roku 2014 do loňska zdvojnásobily – na 187 700 hektarů. Tento trend podporuje i spolkové ministerstvo zemědělství, jehož cílem je kromě jiného soběstačnost státu v soji.

Jak týrali vrabce-zpěváčky

V úterý 18. července byla po dvouletém vyšetřování zveřejněna závěrečná zpráva ke zneužívání zpěváčků-“vrabců“ sboru řezenského dómu (náš list informoval). Jejím autorem je advokát Ulrich Weber, pověřený vyšetřováním záležitosti provalené prvními poznatky v březnu 2010.

Podle ní bylo nejméně 547 chlapců obětí fyzického a sexuálního násilí, píše PNP. Docházelo k němu od roku 1945 až do začátku devadesátých let, především v předškolních zařízeních, ale také v gymnáziu. „Poškození označovali dobu trávenou ve škole jako vězení, peklo, koncentrační tábor, mnozí líčili tyto roky za nejhorší období jejich života, provázené strachem, násilím a bezmocností,“ uvedl pasovský list. Oběti mají být odškodněny částkami až 20 000 eur.

Závěrečná zpráva obviňuje také dnešního kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, který na první informace o týrání dětí reagoval vyjádřením, že to média nafoukla, a bývalého vedoucího sboru Georga Ratzingera. Müller jako řezenský biskup po zjištění skandálu nařídil vyšetřování, které ale poznamenala řada chyb, když například nehledalo dialog s obětmi. Müllerovi proto zpráva přičítá odpovědnost za strategické, organizátorské a komunikativní nedostatky vyšetřování. To výrazně popohnal biskup Rudolf Voderholzer, který do úřadu nastoupil v roce 2013. „Nemohl jsem zůstat nečinný a oběti jen prosit o odpuštění,“ řekl loni na podzim.

Slavnost šňupařů

V pátek 21. července začnou v Perlesreutu čtyřdenní slavnosti vyznavačů šňupání tabáku, v tomto městečku už popětačtyřicáté. Festival bude mít v čele poprvé v historii prezidentku – Petru Friedlovou, předsedkyni turistického svazu, píše PNP. Mezi soutěžícími mají být i čeští a rakouští šňupaři, očekávají se tisícovky diváků.

V pátek program zahájí průvod účastníků z více než 40 klubů a společenství v 18 hodin do areálu slavností na místním hřišti. Naváže pestrý hudební večer s četnými show, lidovou muzikou, aktuálními hity, rockem, popem včetně šlágrů a „oldies“.

V sobotu bude lidová slavnost pokračovat od 16 hodin, od 20 h začne „partypower“ s legendárními rakouskými "Saubartln" (http://www.saubartln.com).

Neděli otevře v 10 hodin „snídaně bilých klobás“ a koncert domácí "Perlesreuter Blemusi". V 11 hodin začne soutěž ve šňupání, odpoledne bude patřit bavorským lidovkám v podání otce a syna Sterrových. Od 19 hodin zahraje "Almrausch" hity bavorských a rakouských kultovních kapel a sólistů.

V pondělí bude od 15 hodin dětské a seniorské odpoledne se zlevněnými jízdami na atrakcích a soutěží balonků, které pak budou hromadně vypuštěny. Kapela Manda u toho bude hrát tradiční bavorskou lidovou muziku mixovanou s reggae, bluesem, swingem, tangem atd. Slavnosti pak od 19 hodin „dohraje“ kapela "Ozapft is" v pivním stanu.