Přišlo asi 150 lidí. Veterinářka Judith Eiglová se svým koněm Foxi, podle níž akce pomáhá kostel lidem zatraktivnit, Daniela Wetzelhütterová s chrtem Levim „zastupujícím“ všechna její zvířata („Slepice jsem radši nechala doma…“), Marie Becková s kocourem zotavujícím se po autonehodě. Pro Andreu a Petera Kraftovy s bobtailem Paulinou je žehnání už deset let pevným termínem. „Farář Zeiger žehná každému zvířeti, živému i na fotografii, zvlášť, a pro každého návštěvníka má i pár hezkých slov – tolik času si prý musí najít. A na poděkování mu mnohý ,požehnaný´ dokonce podá pac…,“ píše list.

Franz Zeiger v OÖN vzpomíná, že zpočátku byl za akci i vysmíván, ale nikdy mu to nevadilo. Pak se doba změnila a on k žehnání dostával i 1500 fotografií zvířat, také třeba z Německa nebo z USA. Farářka ze Švédska jeho koncept uplatňuje doma. K paralelní oslavě 10 let lineckého „TierTafelu“, stolu pro zvířata, který fara pořádá, Zeiger uvedl, že jej zakládali, protože v jejich čtvrti žije mnoho lidí s malými důchody, pro které je držení zvířátek náročné. „Tafel“ dnes vydává ročně kolem osmnácti tun krmiva z darů. „Zvlášť krásné je, že jsme za deset let nikoho nemuseli poslat domů s prázdnýma rukama,“ uvádí páter.

Spokojení Hornorakušané

Linecký Volksblatt publikoval výsledky aktuálního výzkumu mínění obyvatel Vídně a Horních Rakous. „Hornorakušané jsou s prací zemské vlády a hejtmana mimořádně spokojení,“ shrnuje zemský tajemník lidovců Wolfgang Hattmannsdorfer. Také za zvládání koronakrize dostali naši sousedé výrazně lepší známky. Ve Vídni bylo s postupy správy spokojeno 57 % občanů, v Horních Rakousích 84 %. Ve Vídni se 44 % vůbec cítí být zemskou vládou „špatně řízeno“, za našimi humny jen 11 %. S hejtmanem Stelzerem je spokojeno více než tři čtvrtiny jeho krajanů,v hlavním městě má Michael Ludwig „převis“ pozitivního hodnocení jen o 40 %.

50 let národního parku

Zdroj: Deník/PNP

Ve středu 7. října slaví Národní park Bavorský les 50 let od založení. Deníku PNP k výročí poskytl rozhovor bavorský ministr životního prostředí Thorsten Glauber, kterého v parku k této příležitosti očekávají spolu s premiérem Markusem Söderem.

Ministr vysvětluje, že k půlstoletí chystali velkolepé akce s veřejností, ale ty se kvůli pandémii nemohou konat. Proto je nahradí oslavy v užším kruhu. „A důvod k nim je – už 50 let je národní park vývěsním štítem velkolepé přírody Bavorska,“ řekl. „Reprezentuje jedinečný ,divoký´ les. Chceme jej společně s regionem dál zvětšovat. Německý nejstarší národní park tak má být i největším. To je důležitý impuls pro budoucnost regionu a výhra pro přírodu.“

Glauber podrobně připomíná, že park navštěvuje ročně kolem 1,3 milionu lidí, je podle něho hlavní atrakcí Bavorského lesa a motorem rozvoje turistiky v regionu. „K posílení jeho výkonu připravila zemská vláda zvláštní program, který má park a jeho zařízení ještě zatraktivnit. Například správní Dům Hanse Eisenmanna a Dům divočiny budou rekonstruovány a energeticky sanovány. Zdokonaleno bude přes 350 kilometrů značených turistických cest a na 200 kilometrů cyklostezek…“ K dalším dotazům ministr zmínil, že jako narozeninový dárek dostane park XXL-balíček podpor ve statisícovém řádu eur, ale podrobnosti nechtěl prozrazovat, „protože na dárku je přece to nejhezčí překvapení z obsahu…“