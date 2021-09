Zaveden byl pro všechny rakouské táty 1. zářím 2019. V Linci si oslavenci společně upravili na Náměstí Martina Luthera "stěnu nejčastějších přání a požadavků". Podle prezidenta svazu rodiny Berharda Baiera, na snímku před touto stěnou, si 80 procent z nich přeje mít víc času pro rodinu, sděluje list.

'Ober'tatínek u stěny přání.Zdroj: Deník/Volksblatt

Také odstřihují "lásku"

S "úkazem" známým i z Česka, "zámečky věčné lásky" vyvěšovanými na různých veřejných místech, se rozhodli skoncovat v Laufenu a v Oberndorfu.

Společnost, která provozuje přeshraniční most Europasteg pro cyklisty a chodce dlouhý 131,2 metru mezi těmito městy přes Salzach, se stále přibývajících zámků na bocích komunikace zalekla, protože by prý mohly svou vahou most poškodit. Z obou stran na ně vyrukovali zámečníci. "Kořist" podle vedoucího stavebního dvora v Laufenu Thomase Streitwiesera nepočítali, ale odhadují počet z pletiva odříznutých symbolů na 300, píše PNP a dodává, že dotčené "zamilovanosti" doufejme vydrží déle než jejich zámečky… Foto: Deník/PNP/Hannes Höfer

Školy mezi elitou

Poprvé jsou dvě rakouské vysoké školy v ročním celosvětovém „Times Higher Education Rankingu“ na rok 2022 mezi prvními 200, píše linecký Volksblatt. Uni Vídeň letos postoupila o 27 míst na 137. pořadí, lékařská univerzita ve Štýrském Hradci se do této skupiny probojovala poprvé a je 196. Lékařské univerzity Innsbruck a Vídeň jsou zařazovány na 201.-250. místo, Univerzita Klagenfurt do pásma 351-400, v následující stovce jsou Technická univerzita Vídeň a Uni Innsbruck. Mezi 501 a 800 jsou Technická univerzita Štýrský Hradec, Uni Linec a Uni Štýrský Hradec, mezi 801 až 1000 je Montanuni Leoben.

Jedničkou je pošesté za sebou University of Oxford. Ex aequo druhé jsou California Institute of Technology a Harvard University, za nimi Stanford University (USA) a o páté místo se dělí University of Cambridge a Massachusetts Institute of Technology. Nejlepší kontinentální školou Evropy je ETH Curych jako patnáctá, nejlepší německá univerzita Mnichov je na 32. místě. Do žebříčku bylo hodnoceno 1662 univerzit z 99 zemí a regionů.

Na 501.-600. místě je také Univerzita Karlova v Praze, na 81.-1000. Masarykova univerzita v Brně, Palackého univerzita v Olomouci a Jihočeská univerzita.

Karambol…

Hrůzostrašným snímkem informuje PNP o dopravní nehodě ze středečního dopoledne na A3 u Řezna. Srazily se tři nákladní vozidla a dvě osobní auta. Tři lidé byli zraněni těžce, tři lehce.

Stalo se to na konci zácpy mezi připojovacím uzlem Neutraubling a Řeznem-východ ve směru na Norimberk. Vozovka je tu tříproudová. Vzhledem k dopravní situaci vozidla musela brzdit a podle prvních zjištění do posledního v koloně narazil v plné rychlosti 35letý řidič tahače, píše list. Před ním stál v koloně autotransportér převážející dva obytné vozy, které náraz shodil z korby. Řetezová srážka postihovala další vozidla. Jeden z tahačů zůstal ležet napříč vozovkou, která mohla být znovu otevřena až ve 22.30 hodiny.

Pokuta bloggerovi

Stavební podnikatel Peter Weber z bavorského Schwarzenbrucku, provozující pravicově populistickou platformu "Hallo Meinung" (prý jako "pódium veřejné diskuse"), která má na facebooku 142 817 abonentů a na youtube přes 12 milionů videozavolání, musí podle soudu v Norimberku zaplatit celkem 24 000 eur, protože urazil Tessu Gansererovou, od roku 2013 poslankyni zemského sněmu za Bündnis 90/Zelení (zvolena ještě coby muž), a čtyři další ženy, píše PNP.

Vyjádřil se opovržlivě k jejich fotografii. Nazval je figurami a terči posměchu, které by "mohly posloužit jako varování na krabičce cigaret" (NB). Ve skutečnosti snímek zachytil těchto pět osob v únoru 2019 v zemském sněmu s transparentem Bündnis 90/Die Grünen v pozadí, ale poslankyní byla jen jedna z nich. Ostatní byly členkami Německé společnosti pro transidentitu a intersexualitu (DGTI), a fotografie byla z jejich tiskové konference. Společnost ji zařadila na své domovské stránky. (Více o Weberovi na https://www.belltower.news/youtube).

Onlineová služba Nordbayern uvádí, že Weber, který propaguje "Společnost za svobodné myšlení a politický vliv", se loni ve svém internetovém fóru vyjádřil videem k evropské hospodářské politice a koroně. Do něj nečekaně zařadil i fotografii Gansererové a více členů DGTI.

(Patálie se snímkem pokračovala. Jeden bavorský poslanec za AfD jej okopíroval a rozesílal po facebooku s urážkami a tvrzením "To jsou Zelení v bavorském sněmu - ne, to není žert".)

Weberův útok si ženy nenechaly líbit a zažalovaly. Úřední soud v Hersbrucku odsoudil podnikatele k pokutě 3200 eur s tím, že mu šlo o to ženy urazit. Jeho "čest ohrožující" vyjádření bylo poškozením lidských práv, řekl soud.

Žalovaný se odvolal s tím, že omylem všechny zobrazené ženy pokládal za političky, které přece musejí snést víc než občanky a občané "bez úřadu a poct". Vrchní zemský soud mu ale "přidal". Mluvčí Friedrich Weitner řekl, že žalovaný postavil lidi na pranýř, ale že "osoby nesmějí být degradovány na objekt". Srovnání s rakovinným nádorem, před kterým krabičky cigaret varují, je urážející a snižující čest. Weber snímek převzal na své stránky bez ověření, ale také falešné "faktické" výroky vybočují ze svobody mínění, řekl soud. Pokud by souzený podnikatel fotografii a text znovu použil, musí počítat se 250 000 eury pořádkové pokuty, nebo až půlročním odnětím svobody.

K události PNP poznamenává, že Gansererová se v listopadu 2018 jako první poslankyně v Německu "outovala" veřejně jako transsexuál (podle slovníků "rezignovala na něco, co dosud utajovala"). Narodila se jako muž v roce 1977 ve Zwieselu a vystudovala lesní inženýrství. Začala se cítit být ženou, od roku 2001 žila s přítelkyní a v roce 2013 se vzaly. Její partnerka se o její transidentitě dozvěděla až po sňatku a akceptovala ji, uvádí německá Wikipedie. Pár má dva syny.

Rozsudek nad bloggerem označila Gansererová za vítězství demokracie a lidské důstojnosti. "My lidé jsme všichni rozdílní, ale ve cti stejní," cituje ji PNP.

Zastaví stávku soud?

Deutsche Bahn zažalovaly u správního soudu ve Frankfurtu o předběžné opatření proti stávce strojvůdců (DGL), která běží od čtvrtka a má trvat do úterního rána. "Také podle čerstvých vyjádření federace jde v tomto střetu víc o právní a politická témata než o hledání dobrých pracovních podmínek u jednacího stolu. Právo na stávku je vysoký dar. Stávky jsou ovšem přípustné jen tehdy, když se pohybují v rámci všeobecně platného práva. Tomu tak ale ve stávce strojvedoucích není," řekl předseda odboru personálu a práva drah Martin Seiler. Jejich třetí vylepšenou nabídku federace odmítla bez jednání a nechce ani hledat řešení s pomocí smírce či moderátora. V zájmu zákazníků a zaměstnanců teď tedy DB musí nechat stávku právně přezkoumat.

Šéf GDL Claus Weselsky řekl, že další jednání s DB odmítá, dokud budou nabídky správy omezeny na personál vlaků. Mají prý tisíce nových členů i v jiných oblastech práce na železnici s právem na tarifní smlouvu. Pracovní soud má žalobu začít projednávat ve čtvrtek v 18 hodin.