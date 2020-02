K lepšímu porozumění napsaný i čínsky a anglicky, protože strach z koronaviru k ní vede nejen Linečáky, ale i mnoho čínských turistů. Někteří chtějí hned balení po 50 kusech, které posílají domů rodinám, nebo žádají celé ochranné oděvy, píší OÖN. Minulé týdny prodala přes 300 masek, teď už jí došly.

Paní Süßová otevřeně říká, že tyto roušky, které užívají i lékaři v operačních sálech, skutečně pomoci proti viru nemohou. „Je to spíš psychologická pomoc,“ míní. Kdo by se chtěl opravdu před nákazou chránit, musel by mít filtry proti jemnému prachu. Ty s odborným označením FFP2 nebo FFP3 jsou výrazně dražší. Podle lékárnice se strach z koronaviru v našich regionech vyvinul v malou hysterii a v Rakousku je podle ní mnohem nebezpečnější „pravá chřipka“.

Tipnete si o 6,6 milionu eur?

Ve středečním tahu rakouského lotta, obdoby naší sportky, nikdo neuhodl kombinaci 1, 2, 3, 16, 24 a 44, a nedělní první pětinásobný jackpot roku slibuje případnému výherci asi 6,6 milionu eur. Napsal to Volksblatt a ze zprávy loterií připomněl, že rychleji přišel pětinásobek jen jednou, v roce 2016 koncem února. Třináct z dosavadních osmnácti padlo v srpnech až prosincích. Jen pětkrát vyhrál celý balík jediný sázející.

Přibylo trestných činů

V Rakousku bylo loni spácháno 487 672 trestných činů, o 14 691 víc než předloni, napsaly OÖN. V Horních Rakousích jich bylo 64 604, čímž jsou naši sousedé třetí nejzlobivější spolkovou zemí státu. Víc případů bylo jen ve Vídni (173 093) a v Dolních Rakousích (68 879). Podle předběžných dat bylo objasněno 51,9 procenta těchto skutků, předloni 52,5. Vypátráno bylo 302 550 podezřelých, o 13 084 víc než rok předtím.

Nebezpečné silnice

Při dopravních nehodách v Bavorsku loni zahynulo 541 lidí, nejméně od začátku vedení statistiky před více než 60 roky. Na okresních silnicích jich bylo 322, v obcích 133, na dálnicích 86. 46 % obětí jelo v osobních autech, 21 % na motocyklech, 14 % na kolech. 11 % byli chodci. 215 usmrcených připadlo na tzv. seniorské nehody, 144 na kategorii 18-24 let věku. U 40 tragédií hrál roli alkohol, 47 usmrcených nemělo zapnuty bezpečnostní pásy. U 167 smrtelných nehod bylo příčinou vyjetí z vozovky. Předloni bylo obětí celkem 618. PNP poznamenává, že v roce 1970 zemřelo na silnicích ještě 3897 osob, ačkoliv vozidel tehdy jezdilo daleko méně. Celkově v této zemi došlo loni ke 416 611 dopravním nehodám, meziročně o 1,6 procenta víc. Zraněno při nich bylo 67 079 lidí, o 4,6 % méně než předloni.

Duchovní rebelka

„Bojuje už 25 let za kněžství žen v římsko-katolické církvi, nechala se ,rebelujícími´ biskupy vysvětit na diakonku (jáhenku), ,kněžku´ (v češtině jsme pro ženu-kněze nenašli jiné pojmenování) a biskupku a je pro mnoho konzervativních katolíků dráždivým rudým šátkem, a byla jím i před tím, než ji kardinál Joseph Ratzinger, pozdější papež Benedikt, exkomunikoval.“ Tak představují OÖN lineckou rodačku Christine Mayr-Lumetzbergerovou (64). Ona sama zdůrazňuje, že nebojuje proti církvi, ale pro církev…

První dopis napsala papeži jako 13letá, protože nechápala, proč její bratři mohou ministrovat a ona nesmí. V devatenácti šla do kláštera benediktinek ve Steinerkirchenu. „Myslela jsem, že po druhém vatikánském koncilu se řádovým sestrám otevřou dveře do kněžského stavu, ale to byl omyl,“ říká. Po pěti letech klášter opustila kvůli konfliktům s představenou, která jí odepřela vytoužené studium teologie v Salcburku s poukazem na absolutní poslušnost. V Linci vystudovala učitelství náboženství. Pak se vdala za Michaela, jehož první manželství se čtyřmi dětmi bylo rozvedeno. Jí bylo proto odňato učitelské oprávnění k výuce náboženství. Učila tedy němčinu a zvláštní pedagogiku a s manželem se odstěhovali do Pettenbachu v okrese Kirchdorf.

„Od roku 1996 studuje teologii a připravuje se s dalšími stoupenkyněmi z více zemí na kněžský stav. Po letech zklamání z příslibů a odkladů si ženy hledají ,rebelující biskupy´,“ pokračuje list. Tak byla Mayr-Lumetzbergerová v březnu 2002 vysvěcena diakonkou, tři měsíce nato na dunajské lodi u Engelhartszellu se šesti dalšími ženami na kněžky. „Vatikán promptně prohlásil toto svěcení za neplatné a označil je za absurdní divadlo a sektářský spektákl,“ píší OÖN. V roce 2003 byla v tajeném obřadu vysvěcena biskupkou, dodnes jedinou v Rakousku, a tehdejší kardinál Joseph Ratzinger ji exkomunikoval z církve. Ačkoliv jí linecká diecéze nepředepisuje žádnou církevní daň, trvá na tom a odvádí ji dál.

„Paní biskupka“, jak jí v Pettenbachu říkají, už vysvětila přes 50 žen z více zemí do kněžského stavu. V Horních Rakousích je „kněžek“ asi dvacet, na světě na 300. „Světíme spíš starší ženy, které úděl unesou, protože jsou stejně pořád vystavovány projevům nepřátelství,“ vysvětluje. I jí už se také stalo, že ji z kostela vyvedli…

Zastává názor, že „doktor, učitel a kněz patří ke vsi“. Když tomu tak není, lidi „blázní“. Ročně asi pětkrát křtí a pohřbívá, asi desetkrát oddává a celebruje bohoslužby a zádušní mše, většinou prý u lidí, kterým je „domácí kostel“ tím prapůvodním.

„Určité věci je třeba dlouho ,vařit´, aby byly dobré,“ uzavírá linecký list a cituje Mayr-Lumetzbergerovou: „Dokud dýchám, budu za kněžství žen bojovat. Doufám, že to papež František ještě dokáže…“

Nafta pod radnicí?

Zpod radnice ve Steyru opět prosakuje do Ennsu olej. Po zdroji budou v příštích týdnech pátrat na náměstí vrtné soupravy, píší OÖN. Břehy řeky už jsou prozkoumány, zbývá udělat ještě čtyři vrty k přesnému vymezení polohy „spícího olejového jezera“ pod starým městem. „Podezřelé“ je bezprostřední okolí radnice, říká městský radní Reinhard Kaufmann (Zelení). Přes zimu bylo hledání přerušeno, prý aby nenarušovalo adventní oslavy. Možné je, že budou vrtat i v radničním vnitřním dvoře. Zda se průzkum rozšíří i na jiné domy na náměstí, zatím není rozhodnuto. Kaufmann zmiňuje, že v jednom bývala čerpací stanice, a je možné, že její tanky nebyly řádně sanovány.

Olejovou zábranu na řece (foto Deník/repro OÖN) hasiči stáhli, když v zimě už do Ennsu žádný olej neunikal, ale teď o teplejších dnech chodci objevili další skvrny.

Chystají Italskou noc

V Design Centru Linec na Evropském náměstí začne v sobotu 29. února ve 20 hodin tříhodinová show La notte italiana. Italští interpreti mají hrát a zpívat árie „od Carusa k rockové legendě Zuccherovi, od Albana k Adrianu Celentanovi, od Erose Ramazzottiho po Pavarottiho“, také písně Andrey Bocelliho, Gianny Nannini, Albano & Romina Power, neapolské milostné melodie atd. Nebudou chybět O sole mio, Senza una donna, Azzurro, Volare… Vstupné je od 41,40 eura.