Pár minut stačí, aby přilákali občany k plotům, případně k připojení se. K Ulrichu otci a jeho synovi Felixovi s trumpetou se už přidal například referent obecního úřadu Kone Raischl (vlevo) a přibývají další. Maminka Carmen s nimi s gustem zpívá… Doporučenou minimální vzdálenost dodržují, ujišťuje list. V repertoáru mají bavorskou hymnu, pak Ódu na radost a na závěr nějakou etudu, kterou připravuje na střídačku vždycky některý z nich. Foto: Deník/PNP/Meirandres

Vracejí pětinu nákupů online

Podle studie rakouského MarketAgent provedené ještě před koronakrizí zákazníci vracejí každý pátý nákup po internetu, píší OÖN. Nejnespokojenější jsou mladí od 14 do 29 let a ženy reklamují častěji než muži. Celkově vrací oděvy, boty a doplňky skoro tři čtvrtiny kupujících, elektroniku 13,6 procenta a sportovní potřeby 12,5 procenta. „Devadesát procent reklamujících dbá už při objednávce na to, zda dodavatel přebírá náklady zpětné zásilky,“ dodává list.

Nejbohatší

Středeční vydání OÖN uvedlo nové pořadí nejbohatších lidí na světě, jak je v úterý odhadl Forbes. Koronakrize dolehla i na tuto skupinu, skoro každý druhý oproti loňsku o něco zchudl. Celkově Forbes napočítal 2095 miliardářů, o 58 méně než loni. Jejich majetek se celkově zmenšil o 700 miliard na osm bilionů dolarů (7,41 bilionu eur). „Postiženým“ je i Donald Trump, kterého pandémie připravila během měsíce o miliardu na 2,1 miliardy dolarů. Ze 715. místa spadl na 1001. I přes rozvod, který ho stál 36 miliard, zůstává nejbohatším šéf Amazonu Jeff Bezos s asi 113 miliardami před zakladatelem Mikrosoftu Billem Gatesem s 98 miliardami. Následují Bernard Arnault 76 mld., Warren Buffett 67,5, Larry Ellison 59, Amancio Ortega 55,1, Mark Zuckerberg 54,7 Jim Walton 54,6. Nejbohatší ženou je celkově devátá Alice Waltonová s 54,4 miliardy. Žebříček nejmladších vede 23letá Kylie Jennerová, americká modelka, návrhářka, podnikatelka v kosmetice, s miliardou na 1955. místě.

Mezi stovkou jsme nenašli zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, ale OÖN ho zmiňují v jiné souvislosti – věnoval miliardu dolarů, svůj podíl na onlinové službě Square, nadační společnosti Start Small na boj proti koronaviru. Jakmile bude pandémie poražena, mají být prostředky užity ve zdravotnických a vzdělávacích projektech pro dívky.

Podporují domácí firmy

Sdružení obchodníků v Rohrbachu kolem Geralda Lahera vymyslelo v boji proti zásilkovému prodeji akci „Neklikej vedle, kupuj v místě!“, píší OÖN. Odstartovalo dobropisy, tzv. rohrbašská eura, která místní banky budou prodávat za 100 eur, ale 52 obchodů ve městě za ně bude dávat zboží v hodnotě 120 eur.

Kolik je kde vězňů

Počet vězňů v poměru k počtu obyvatel se v Evropě sotva změnil, píše linecký Volksblatt. Podle statistiky Space I Evropské rady je v unii zavřeno 106 lidí na 100 000 obyvatel. V patnácti zemích je uvězněných víc osob, než je oficiálně uváděný počet míst ve věznicích: nejpřeplněnější jsou v Turecku se 122,5 trestaným na 100 postelí, následují Belgie 120,6, Itálie 118,9, Francie 116,5 a Maďarsko 114,5. V Rakousku to je 105,8 člověka. V této zemi dochází k nejčetnějším sebevraždám za mřížemi – 12,8 na 10 000 vězňů (dále Dánsko 12,5, Británie 11,2 a Itálie 10,1). Průměrná délka trestu je nejvyšší v Albánii (14,6 měsíce), dále na Slovensku 14,1 a v Severní Makedonii 14. V Rakousku je to 10,3 měsíce. V Evropě je průměr 7,7 měsíce. Nejvíc cizinců sedělo v Lucembursku (74,4 procenta osazenstva), ve Švýcarsku 72,1, v Řecku 54,9 a v Rakousku 54,7 procenta.

Kolem koronaviru

V Rakousku bylo ve středu v 8 hodin 12 734 nakažených, 273 zemřelých, 1096 leželo v nemocnicích, z toho 267 na intenzivkách, o 24 víc než den předtím. V Horních Rakousích měli 2023 nemocných a 28 mrtvých, v Dolních Rakousích 2111 (42), v Tyrolsku 2878 (46). Čísla od českých hranic: Rohrbach 133, Urfahr-venkov 269, Freistadt 100.

Ústní maturity letos v Rakousku nebudou, budou ale moci být skládány dobrovolně. Písemky budou jen z němčiny, matematiky a cizího jazyka a začnou 25. května, předcházet jim budou tři týdny příprav, píší OÖN. Doba zkoušek se o hodinu prodlouží, aby se třídy vyvětraly. Maturanti budou moci při zkouškách odložit roušky. Konečný výsledek bude průmětem maturitního výsledku a vysvědčení z předchozího ročníku. Jsou povoleny opravné maturity v červnu.

V Německu bylo v 10 hodin 103 228 nakažených a 1861 zemřelých, v Bavorsku 28 053 nemocných, 7900 uzdravených a 589 mrtvých. Dolní Bavorsko hlásilo 2801 nákaz (za den plus 177) a 91 zemřelých (plus 19), Deggendoprf 166 (4), Mnichov 3699 (11), Pasov město 88 (5) a Regen 104.

Labuť u dalmatinů

V prosinci našli ve Spiegelau a v Grafenau dvě labutě v nouzi – Friederike, neschopnou letu a silně prochladnou, v lázeňském parku. Zavolali veterinářku národního parku Susanne Klettovou a ta ptáka po ošetření předala útulku zvířat Bettiny Ramesbergerové v Neureichenau. Po vyléčení našla domov u Markuse Traunera z Furthu, kde žije v poklidu s dalmatiny Lucky a Casou… Foto: Deník/PNP/Trauner