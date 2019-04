Pasov - O sporu vlekoucím se desítky let exsprintéra Armina Haryho (82) a jednoho galeristy o údajný obraz Leonarda da Vinci „Zvěstování Madonny“ o tom, že počala syna Božího, náš web informoval.

Pravá či nepravá, ale hlavně čí?! | Foto: Deník/repro PNP

Vrchní zemský soud v Mnichově jim dal nyní do pátku poslední příležitost dohodnout se o narovnání. Pokud to neudělají, přistoupí soud k dokazování – s výsledkem „hop, nebo trop“, jak soudkyně řekla. V pozadí sporu mají být staré dluhy, který má mít galerista u bývalého světového rekordmana. Odmítá ale, že by měl mít Hary nárok na „Leonardovu Madonnu“, která je podle jeho názoru pravým Leonardem, a tedy má mnohamilionovou hodnotu.