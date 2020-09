Jak řekl ministr vnitra Karl Nehammer, za porušování směrnice bylo zahájeno 90 řízení, z toho 62 ve Vídni.

Založili ortodoxní klášter

Zdroj: Deník/christnet

V St. Andrä v okrese Neusiedl am See bylo v sobotu položen základní kámen prvního kláštera řecké pravoslavné církve v Rakousku a vůbec ve střední Evropě, píše Volksblatt. Nese jméno “Maria Schutz” a má být centrem setkávání mezi Východem a Západem, řekl řecko-ortodoxní metropolita Arsenios Kardamakis. Je to podle něho historický den „pro společnou vizi jednoty církví dle Kristovy vůle“. Založení kláštera je společným projektem rakouských pravoslavných a katolické diecéze Eisenstadt. O historické chvíli mluví také eisenstadtský biskup Ägidius Zsifkovics. Klášter bude spojovacím článkem dvou křídel plic, kterými křesťanství dýchá, řekl. Projekt podporují ekumenický patriarcha Bartholomaios I. i Vatikán.

V první fázi bude postaven kostel kláštera. Následovat budou kobky mnichů, přijímací prostory, klihovna, přijetí, společná jídelna, dílny. Plánován je i dům hostů. V klášteře najde místo osm až dvanáct mnichů. Ortodoxní skupina žije už několik let v domě, který zakoupila v St. Andrä.