Byl to třetí den za sebou procentuálně nejnižší počet. Tyrolsko mělo nemocných 2001, Horní Rakousy 1509 (88 na 100 000 obyvatel, sedm obětí), Dolní Rakousy 1386 a 19 zemřelých, Vídeň 1116 atd.). V republice provedli 49 455 testů. V neděli bylo ještě nemocných ráno 8291, v poledne 8552. Podle OÖN byly o víkendu hlášeny alarmující zprávy z Horních Rakous – od pátku se více než zdvojnásobil počet pacientů na intenzivních stanicích, kterých už bylo 22. Na „normálních“ stanicích se počet zvýšil ze 75 v pátek večer na nedělních 138. Těžkých případů přibylo i v celé republice, intenzivky měly v neděli 187 klientů, o 52 víc než v sobotu.

Podle další aktuální zprávy v 9.30 hodiny bylo v Rakousku 9125 nakažených, zemřelo 108 osob. 999 bylo hospitalizováno, 193 z nich na intenzivních stanicích. 636 je pokládáno za vyléčené.

Virus zaznamenali v domovech seniorů i v Horních Rakousích. V neděli byl v devíti zařízeních, kde infikoval nejméně 40 osob – nejvíc v Neuhofenu v okrese Linec-venkov (16 klientů a pět spolupracovníků) a v St. Georgenu v okrese Perg (celkem 13).

Nakupovat v rakouských supermarketech bude dovoleno jen v ochranných rouškách, „jakmile je budou moci obchody rozdávat u vchodů“. To by podle OÖN mělo být pravděpodobně od středy. Podle kancléře Sebastiana Kurze jde o „fázi učení se“ - cílem je, aby roušky byly nošeny všude na veřejnosti.

K nonstop péči o potřebné v domovech Dolních Rakous přiletěly v pondělí pracovnice z Bulharska a Rumunska, jak náš web informoval. Horní Rakousy jdou jinou cestou. O asi 5000 lidí v těchto zařízeních se v permanentním režimu stará personál, který v 98 procentech pochází z východní Evropy. Pečovatelkám, které v domovech nyní ještě zůstávají, chce zemská vláda nabídnout a vyplácet 1000 eur měsíčně jako „povzbuzující prémii“ v čase nejistot kolem karantén a omezování cestování, píší OÖN. Odměny budou vypláceny ze zvláštního spolkového „koše“, v němž je pro Horní Rakousy připraveno 16,8 milionu eur.

Nákaza se nevyhnula ani klášteru Alžbětinek v Linci, kde žije 36 za 43 sester řádu. Tam už před čtrnácti dny osazenstvo rozdělili. Jedenáct mladších jeptišek včetně představené Barbary Lehnerové vytvořilo „externí konvent“, který kromě jiného slouží v řádové nemocnici, 25 dalších je „v klausuře“ uvnitř kláštera a je s nimi možný jen telefonický kontakt. V bydlení, stravování a dokonce při modlitbách jsou skupiny striktně odděleny. Řada z „internovaných“ je starších 80 i 90 let, a patří tedy k rizikové skupině, píší OÖN.

Rakouská biskupská konference se rozhodla dát pomocnému fondu Caritas proti koroně další milion eur. Bude rozdělen diecézím a ty jej pak předisponují příslušným podpůrným složkám charity. Pozornost zaměřují hlavně na bezdomovce, samoživitelky, příjemce minimálních důchodů a rodiny s více dětmi, uvedly OÖN.

Vídeň prodloužila svůj každoroční „zimní balíček“ pro bezdomovce o tři měsíce. „Mnoho nouzových ubytoven, které nabízejí přístřeší vlastně pro zimu, má být otevřeno až do začátku srpna,“ cituje Volksblatt úřad městského radního pro sociální věci Petera Hackera. Celkem jde o více než 900 míst. Většina má zůstat v provozu. Město tak chce omezit riziko šíření nákazy na ulicích. Většina zimních ubytoven na noc už také přestavěla režim na celodenní provoz, zákazníci je nemusejí ráno opouštět a hledat jiné opatrovny.

„Pozitivum“ našel na pandémii hornorakouský policejní ředitel Andreas Pilsl. Počet vloupání, krádeží a šíření drog proti loňsku v zemi o 40 procent poklesl. Domácího násilí ale neubylo.

V Německu bylo do nedělní půlnoci 57 298 nákaz (za den +4751) a 455 zemřelých (+66). Nejvíc pacientů bylo v Bavorsku 13 989 (mrtvých 127), z měst měl Mnichov 2283 nemocných, příhraniční okresy k ČR Freyung 83, Regen 40 a Pasov 107. Podle pondělních poledních čísel v Bavorsku onemocnělo už 14 437 lidí, 133 zemřelo. Premiér Markus Söder si ale pochvaluje, že křivka onemocnění se po omezeních vycházení „zploštila“ - počet pacientů se zdvojnásobuje každých pět dnů, před přijetím opatření to bylo každých 2,8 dne, píše PNP. Nynější zákaz vycházení platný od 21. března země prodlužuje do konce velikonočních prázdnin, do 19. dubna. Lidé mohou ven jen k návštěvě lékaře, do práce nebo k naléhavým nákupům.

Volili poštou

V Bavorsku pokračovaly komunální volby druhými koly ve více než 40 městech. Konaly se výhradně korespondenční volbou. V Grafenau „porazil“ Alexander Mayer (50) úřadujícího starostu Maxe Niedermeiera 57,88:42,12. V Kollnburgu v okrese Regen prohrála Josefa Schmidová (FDP/Občané pro Kollnburg), dosud starostující jako neuvolněná, s kameníkem a otcem tří dcer Herbertem Preussem (56, Svobodní voliči) poměrem 44,87:55,12 hlasů. Kandidátka, která mimo jiné loni v srpnu inzerovala v tisku snahu obce o získání lékaře i úsměvnou poznámkou „starostka je ještě svobodná“ (náš web zaznamenal) a byla známá i jako „zpívající starostka v dirndlu“, v prvním kole 15. března ještě vyhrála (na snímku s vyzyvatelem). Korespondenční „kolo“ přilákalo 84,78 procenta voličů!