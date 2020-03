Do osmi hodin středečního rána bylo v zemi 1471 nakažených, nejvíc v Tyrolsku 352 a v Horních Rakousích 285. Tam během dne přibylo 20 dalších. Ve středu zemřeli kromě linecké pacientky ještě další tři lidé. V Melku 76letý muž, do té doby léčený v St. Pöltenu, který si už nepřál další intenzívně medicínskou péči. Ve Štýrsku zemřeli dva muži ročníku 1940, oba rovněž s těžkými předchorobami.

V Salcburku uzavřeli do karantény celá dvě údolí mj. s Bad Gasteinem a obec Flachau. Podle Volksblattu jsou do 2. dubna policejně uzavřena tyrolská střediska Sölden, kde byli zjištěni tři nakažení, a St. Christoph.

Města Linec a Štýrský Hradec přechodně odložila živnostníkům a malým a středním firmám v budovách měst platby nájemného. V Linci tak podpořili také asi 370 lokálů umístěných v budovách obecně prospěšné bytové společnosti, které rovněž musely ukončit provoz.

Šestou obětí koronaviru v Bavorsku je 71letý pacient z Landsbergu. Nakaženo je v zemi přinejmenším 1798 osob.

PNP dále informuje o zrušení Eurovision Song Contestu, který měl být 12.-16. května v Rotterdamu. Foto: Deník/OÖN/Alexander Schwarzl

Jak nakupovali

V Linci se v úterý konaly týdenní trhy zemědělských produktů, jak jejich konání oznámil i náš web. U Jižního nádraží nakupovalo méně lidí než jindy. Podle Rosy Lackingerové se velmi dobře prodávalo maso na řízky, ale poptávány byly především trvanlivé uzeniny a selský špek, „všechno, co je možné doma uložit“.

Také v Hauzenbergu „jel“ týdenní trh na náměstí normálně, se sýry, přivezenými trhovci i z velké dálky, jahodami, hrozny, mangem, prvním chřestem sezony, čerstvým špenátem, popisuje PNP. O váznoucím zásobování nemůže být ani řeč, tvrdí v listě Maximilian Pletl, junioršéf "Früchte Max Pletl" z Kirchbergu. Protože se „kamenná“ gastronomie „zasekla“, je prý odbyt na tržnicích ještě lepší… Nabízejí sortiment na třech, a tak tomu má být i dál. Zákazníci prý u nich nemusejí mít obavy z dodržování bezpečnostního odstupu – jejich pulty měří právě těch půldruhého metru, uvádí list. „Pojedeme tak dlouho, než to bude zakázáno,“ říká Pletl.

Třístoličník ožije

Lesní společnost Třístoličník chce v nadcházejících pěti letech generálně zasanovat turistické útočiště na vrcholu hory vysoké 1312 metrů, píše PNP. Mělo by opět umožňovat i přespání. Projekt počítá s přístavbou terasy, tří provozních místností, skladů pro horskou službu a převlékárny pro turisty. „Objekt Dreisesselberg, jak mu říkají v Rakousku, je oblíbeným výletním cílem i pro turisty z Rakouska a z Česka,“ píše list.

Třicet a dost

Před vchodem do tržnice Edeky na Magdalenině náměstí v Plattlingu v okrese Deggendorf stojí dva muži security v černém, v bundách s nápisem Bezpečnostní služba, a hlídají dodržování opatření proti šíření koronaviru, píše PNP. Od úterka dbají o to, aby do prodejny nešlo najednou příliš lidí – tedy ne víc než třicet. Služba rozdává 30 malých modrých „vstupních čipů“. Kdo vchází dovnitř, dostane jej, a když vychází, musí jej zase vrátit. Když už je v krámě 30 zákazníků, musí další počkat, až některý vyjde, líčí list.

Služba je vyzbrojena rouškami, rukavicemi, kuchyňskými papíry a dezinfekčními prostředky. Každý čip, který jim nakupující odevzdají, je dezinfikován, než jej převezme jiný zákazník. Většina klientů prý má porozumění a počká. Foto: Deník/PNP/Winderl

Některá protinákazová opatření bavorské vlády vyvolávají i otázky, například jak to, že mohou mít holiči dál otevřeny své salony. Podmínkou ovšem je, že zákazníci mezi sebou musejí dodržet vzdálenost půldruhého metru. „To se dá zařídit,“ říká v PNP ředitelka cechu Doris Ortliebová. Problémem holičů je ovšem přímý kontakt s klientem, a Ortliebová připouští, že mnozí by raději provozovny zavřeli. Ona sama prosí nemocné zákazníky, aby ke kadeřníkovi nechodili, a holiče, kteří se bojí, nabádá, aby si vzali dovolenou.

Neurčitosti jsou i kolem provozu zmrzlináren. Ty patří k jídelnám a mohou být tedy otevřeny, ale jen od šesti do 15 hodin. Pak je povolen jen pouliční prodej. Tak je tomu i v La Grottě v Altenmarktu, kde má šéf Nicola Martucci o 70 procent menší tržby. Vzdát to ale nechce, uvažuje o půjčce a pokud nepůjdou lidé pro zmrzlinu na ulici, zkusí jim ji roznášet domů.

Galerie z oken

Muzikanti to produkcemi z balkonů a oken začali, teď se přidala v Linci malířka Adelheid Rumetshoferová (44). Do okna svého bytu ve Friedrichstraße 14 na Urfahru vystavila zářivě modrý obraz pozoruhodné hloubky, píší OÖN. Po „flashmobu“ hudebníků k soudržnosti lidí vyzvala své kolegy výtvarníky, aby se přidali k „okenní výstavě“, když jsou zavřeny galerie a muzea. „A když vaši práci uvidí alespoň jeden soused, už se to vyplatí,“ říká. (www.adelheidrumetshofer.at) Foto: Deník/OÖN/Alexander Schwarzl