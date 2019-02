Linec - Něstská dohlížecí služba a policie odhalily čtyři ilegální tábory s celkem sedmnácti stany na území města.

Kolem 60 lidí vyzvaly, aby místa vyklidili. „Opuštěný odpad, mezi ním i stany, musí nyní odvozit majitelé pozemků," píší OÖN, podle nichž akce proběhla bez problémů. Na snímku je tábor na Aigengutstrasse.

Práce je drahá

Rakouský osamoceně žijící zaměstnanec s průměrnou mzdou loni odvedl na daních ze svého příjmu 47,1 procenta, což je šestá největší zátěž ve 35 zemích OECD. Tabulku vede Belgie s odvody ve výši 54 % před Německem 49,4, Maďarskem 48,2, Francií 48,1 a Rakouskem. Osmá je ČR se 43 %. Průměr OECD je 36 procent.

Vedlejší náklady práce jsou nejvyšší ve Švédsku – 49 % hrubé mzdy. Následují Francie 47 a Belgie 44 %. Průměr EU je 31 %, eurozóny 34. Nejvyššími položkami vedlejších nákladů jsou odvody zaměstnavatele na sociální pojištění, jeho výdaje na podniková důchodová připojištění a proplácení nemocenské.

Nový velitel občanské gardy

Ředitel gymnázia v důchodu Ernst Duschlbauer (69) je novým velitel občanské gardy ve Freistadtu. Vystřídal Bertrama Haghofera, který končí z osobních důvodů, píší OÖN. Duschlbauer je členem gardy více než 30 let. Nedávno předal funkci zemského velitele občanských gard, kumpanií ostrostřelců a tradičních spolků Horních Rakous svému zástupci Hubertu Reitbauerovi.

Ve Freistadtu chce gardu více ukazovat veřejnosti. „Příležitost se nabízí už o víkendu, kdy bude garda držet v pátek a v sobotu tradiční velikonoční stráž na Hlavním náměstí a v městském kostele," uvedl list.

Jako první gratulovala novému veliteli starostka Elisabeth Paruta-Teuferová (na snímku).

Rodinné domy podražily

Od roku 2011 se cena rodinných domů v Rakousku zvýšila o 21 procent, píše linecký Volksblatt – na loňských průměrných 208 229 eur. Meziročně podražily o tři procenta. V Horních Rakousích stál průměrný rodinný dům 208 552 eura, o pět procent víc než v roce 2015. Majitele loni změnilo 11 600 domů v celkové ceně 2,86 miliardy eur.

Bronzový „dům" pro emeritního papeže





Biskup Rudolf Voderholzer představil v úterý v Řeznu model památníku pro emeritního papeže Benedikta XVI., píše PNP. Jde o stylizovaný dům z bronzu, který stojí na žulovém podstavci. Navrhl jej sochař z Eggenfeldenu Joseph Michael Neustifter. Památník má být odhalen 12. září jako upomínka na papežovu návštěvu Řezna v roce 2006.

Na snímku prezentuje model autor Neustifter v přítomnosti Voderholzera (vlevo) a kulturního referenta města Klemense Ungera.

Nejoblíbenější opět Maximilian a Marie

Stejně jako v roce 2015 byli i loni nejoblíbenějšími křestními jmény v Bavorsku Maximilian a Marie. Nezměnilo se ani pořadí druhých – byli jimi opět Alexander a Sophie, následováni jmény Maria a Sophia, resp. Lukas a Elias. I v celoněmeckém pořadí byla loni první Marie, ale Maximilian skončil až třetí – nejoblíbenější byl Elias.

Zatančí si i v pátek

Deset let procházeli němečtí pořadatelé tanečních zábav všemi instancemi, aby mohli na Velký pátek přes zákaz tance organizovat party pro lidi s humanistickým místo křesťanským světovým názorem, napsala PNP. V roce 2007 jim úřady chystanou Heidensšpás-party v Mnichově zakázaly. Soudci spolkového ústavního soudu v Karlsruhe ale minulý podzim dali stěžovatelům ze Svazu pro svobodu ducha zapravdu, píše PNP. Výjimky ze zákazu tance v tento svátek jsou možné, pokud je pořádání akce výrazem světonázorového vymezování se proti křesťanství, konstatoval soud.

Proto svaz spolu s Nadací Giordana Bruna svolal na pátek mimo jiné k filmovému představení „Kdo dřív zemře, je déle mrtev", k čokoládovému bufetu a čtení komiksu. Následovat bude taneční zábava s živou kapelou. „Vystoupení hudební skupiny bylo původně důvodem k zákazu akce," dodává PNP.

List vysvětluje, že ze zákona jsou o tzv. tichých dnech zakázány zábavné akce, které nemají vážný charakter, a hudební vystoupení každého druhu v prostorách, kde se čepuje. Výjimku ústavní soud přiznal případům jako Heidenšpás-party, kdy pořadatelé chtějí výslovně zastupovat zájmy a práva lidí bez vyznání. Proto také potvrzují návštěvníci se vstupem do sálu, že vyznávají „humanistický světový názor".

Rozvážejí jídlo potřebným

Dělnický svaz samaritánů a Červený kříž loni rozvezly v Linci v rámci mobilní akce „Jídlo na kolech" více než 146 000 porcí stravy ke 1018 seniorům. „Jde o důležitou sociální službu, která starším lidem umožňuje co možná nejdelší pobyt ve vlastních důvěrně známých čtyřech stěnách," řekla radní pro sociální věci Karin Hörzingová s poděkováním 136 spolupracovníkům obou humanitárních organizací. Město akci organizuje od roku 1973. Polovina odběratelů službu využívá od pondělka do pátku, téměř polovina je starší 85 let. Od roku 2015 umožňuje internet přihlásit se k odběru jídla i pacientům propouštěným právě z nemocnice.

Penis jako provokace?

Milionář z obchodu s nemovitostmi Jürgen Hesz postavil u kalvárie v Traunkirchenu dva metry vysokou skulpturu falusu a iritoval tak věřící, kteří se účastní páteční křížové cesty, píší OÖN.

Vysvětlují, že Hesz vlastní na Kalvarienbergu několik let vilu a monument nechal postavit na privátním pozemku, který k ní přísluší. „Ovšem příliš blízko křížové cesty, což vzbudilo nevoli mnoha občanů," uvedl list. „Myslí si, že socha, podle Hesze stará kolem 1900 let a originální symbol plodnosti z předkristových časů, nestojí u křížové cesty náhodou. Hesz chtěl vilu rozšířit a kvůli tomu by musela být 321 let stará křížová cesta, nejstarší v Solné komoře, částečně přeložena. To ale při hlasování v listopadu obecní rada těsnou většinou odmítla. Majitel předtím hrozil, že do vily nastěhuje běžence, nebo z ní udělá bordel." Hesz ale odmítá, že by instalování sochy bylo „trucem".

V úterý na situaci spontánně reagoval starosta Christoph Schragl a pověřil zaměstnance stavebního dvora zřízením ochranného plotu ze sněhových zábran s plachtou, která by pohledu na penis zabraňovala. Na stavbě spolupracovala i obecní rada. Ve středu ráno ale zábrany musely být znovu odstraněny, pokračují OÖN. Zřizovatelé „přehlédli", že plot stojí na privátním pozemku – plachta byla sice namontována vně plotu, ale Heszův areál oplocení překračuje a „vetřelci" porušují jeho právo na svobodné užívání nemovitosti…

Hesz ve středu přicestoval do Traunkirchenu a dopoledne jednal se starostou o dalším postupu, nejraději po dohodě. Obec by například navrhovala, aby socha byla zakryta plachtou jen po dobu velikonočních svátků. Advokátka Gudrun Pixnerová, která starostovi radí, zdůrazňuje, že je sotva možné někomu bránit ve vystavení takové sochy na privátním pozemku. „Oznámení pro porušení důstojnosti nemá smysl, vždycky je možné říci, že jde o umělecké dílo," říká. Také od argumentace hranicemi ochrany krajiny s 500metrovým „nárazníkovým" pásmem město nakonec ustoupilo - „falus obraz krajiny nepoškozuje", napsal linecký list

„Šprýmař" Hesz řekl nejprve médiím, že chce symbol „zakrýt" kondomem, ale to prý byl jen vtip. Ještě před velikonoční křížovou cestou sochu sám zahalil žlutou plachtou s citáty z Nietzscheho a Goetha. Na tiskové konferenci pak oznámil, že chce skulpturu darovat městu jako turistickou atrakci. Starosta Schragl to s díky odmítl, prý by nevěděl, kam s ní. Hesz se nakonec spontánně rozhodl, že sochu vydraží ve prospěch Traunkirchenu. Mohla by prý vynést nejméně 80 000 eur. Ještě na tiskovce se strany na tomto řešení shodly. O rozdělení peněz rozhodne grémium, které svolá starosta, píší OÖN.