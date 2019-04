Její postoj se zase nelíbil některým zákonným zástupcům školáků, a postěžovali si na „diskriminační kód oblékání“ na tomto vzdělávacím ústavu u školského úřadu. Ten ale podání „odpálkoval“, o zákazu „joggingových“ kalhot vůbec nemůže být řeč, škola může pouze vyslovit na návrh žáků takové doporučení, uvedla PNP.

Rozepsala postěžování si 59leté Iris Gabiové z Woiznachu na sociálních sítích. Ta údajný zákaz tepláků označila za neuvěřitelný místní středověk. Její vnuk, který u ní žije a chodí do této školy, také nosí rád a často sportovní „tepláky“ stejně jako mnoho jeho vrstevníků. Pro paní Gabiovou je to naprosto v pořádku, protože „joggingové kalhoty 2019 jsou salónní, což, zdá se, do Woiznachu ještě nedošlo“, uvádí list. Jejich nošení prý podle ní nemá nic společného s nedostatečným respektem k učitelům. Dnes jsou tyto úbory absolutně společensky únosné, stejně jako děravé džínsy – je to zkrátka „streetwear“, „uliční“ oděv, tvrdí paní Gabiová v PNP. Vadí jí prý hlavně to, že ředitelka nevydala doporučení, ale zákaz. „Tím určitý kód oblékání prosadila nátlakem. To je diskriminující, takto to vůbec nejde,“ míní.

Ředitelka Habichtová vysvětluje, že iniciativa k zamyšlení se nad přiměřeným oblečením do školy s výstupem, že tepláky mezi ně nepatří, vyšla od žáků samotných, ne od vedení školy, a to při interaktivní rozmluvě na téma „jak spolu vycházíme“. Tyto kalhoty prý mnoho žáků „totálně nervují“, a na závěr diskuse sami požádali o „řádné oblékání se“ k vyučování.

To je jistě „ohebný“ pojem, říká Habichtová. Škole jde ale hlavně o pozitivní celkový dojem. „Přijít do školy řádně oděn, to je projev respektu k sobě samému, ale má to také odpovídající účinek na okolí,“ vysvětluje. O „tlaku“ nebo dokonce „trestání“, třeba údajným vyřazením takového „neřádně“ oblečeného žáka ze společné návštěvy kina, jak se v sociálních sítích uvedlo, nemůže být ani řeč, tvrdí.

Včely do sídlišť

Horní Rakousy chtějí umožnit chovat včely i v obytných čtvrtích měst. Dosud v nich byly jen trpěny a pokud k nim měl některý soused výhrady, musel věc řešit starosta. Novela má každému povolovat držení tří rojů. Dosavadní limity jako minimálně desetimetrový odstup od sousedního pozemku budou platit i v sídlištích. Zelení by chtěli podobnou možnost i pro držení drůbeže, králíků apod., ale nenašli pro to podporu poslanců.

Kolik stojí byt

Loni změnilo majitele 5789 bytů v Horních Rakousích. Země je tak po Vídni a Štýrsku třetím nejdůležitějším místem v tomto segmentu obchodu. Za novou adresu zaplatili lidé průměrně 181 703 eur. Za pět let ceny stouply o asi 40 procent, oproti roku 2010 dokonce o více než 56 procent, napsal deník OÖN. V Linci průměrná cena vyletěla na 213 974 eur, o 12,6 procenta výš než předloni a na dvojnásobek cen před pěti lety. V celém Rakousku stoupla cena bytu průměrně na 197 687 eur. Nejdražší jsou ve Vorarlbersku – typický vlastní byt stál loni průměrně 267 569 eur, o 9,3 procenta víc než v roce 2017.

Zájem o fotbal

Špičkový zápas fotbalové bundesligy Bayern-Dortmund v sobotu 6. dubna od 18.30 bude přenášet 25 televizních kamer. Normálně jich snímá utkání 19-21. „Standard“ tentokrát doplní mimo jiné kamera na drohnu a tzv. létající. Za brankami bude poprvé dálkově ovládaná zpomalující mini-ultra-kamera. Duel bude 16 televizních společností přenášet do 205 zemí, obraz pro všechny bude produkovat vysílač Sportcast. V Česku má utkání vysílat Seznam TV.

Přistihli 11 000 raserů

Sedmý plošný celobavorský radarový maratón (náš web informoval) odchytil od rána 3. dubna do rána 4. dubna 10 821 řidičů, kteří překročili dovolenou rychlost, „špičkový“ 30letý jezdec dokonce o 90 km/h, napsala PNP. Tomu hrozí pokuta 1200 eur, dva body do karty řidiče a tři měsíce zákazu řízení. Druhý „nejdrzejší“ byl řidič oplu u Landshutu, kterému naměřili 157 km/h v úseku, kde je povolena sedmdesátka. Ten to odnese pokutou „jen“ 600 eur a stejným čtvrtletním zákazem řízení.

Pasovský list připojil srovnání, že loni v obdobné akci policie zaznamenala „jen“ 8466 přestupků. Letos prý byla s morálkou řidičů vcelku spokojena. Ve službě na 2000 stanovištích bylo kolem 2200 policistů a 70 zaměstnanců obcí a svazu komunálního dopravního dohledu.