"Archeologický poklad, který ležel přes 500 let pod pískem," uvedla PNP. Byl restaurován a zařazen do expozice, kde je umístěn například s keltským ručně kovaným nožem a sekerou. Nálezce muzeu svou zbraň "na půl cesty" mezi jednoručním a obouručním mečem zapůjčil a podle listu je pořádně hrdý na popisek u vitríny" "Meč, železo, kovaný, s koženými zbytky, kolem 1500, z Dunaje u Niederalteichu, zápůjčka od Tobiase Nowacka".

Návštěvníci se budou moci podívat na video popisující jeho nález v létě 2018 při koupání s maminkou Jelií a otcem Paulem. Tobi se tehdy vynořil z vody se zjištěním "To je meč!" a ponor otce prvotní skepsi rodiny rozptýlil. Odjeli na zahradu, kde na radu hlavy rodiny nález zabalili do mokrého ručníku. Když to zavolali policii, řekli otci, že je holt horko, a že to bude nějaký nůž, ale hlídku poslali. Ta pak žasla na mečem dlouhým 120 centimetrů.

Přes okresního arechologa šel nález k restaurátorce Katrin Odvodyové v Sünchingu v okrese Řezno. Citlivě z něj odstranila zbytky kůže a dřeva a uložila meč do odsolovací lázně. Ta odhalila u úchopu značky kováře, který meč zhotovoval, a symbol vlka, který užíval pasovský zbrojíř. "Zkoušíme přes muzeum pasovské pevnosti zjistit o této dílně víc," říká v PNP vedoucí muzea v Deggendorfu Birgitta Petschek-Sommerová.

Na snímku vyprávějí nálezce Tobi a jeho matka Julia o nálezu Petschek-Sommerové (vpravo).

Žáci prchají ze škol

V pondělí nenastoupí k vyučování 1329 dětí školou povinných v Horních Rakousích. Budou je učit rodiče doma. V minulém školním roce bylo odhlášených 299.

Distanční výuka. Ilustrační foto.Zdroj: Shutterstock

Ke vzdělávání příslušná zástupkyně zemského hejtmana Christine Haberlanderová ohlásila přesné přezkoumání. "Pojem ,výchova doma´ udává jednoznačně, že se má odehrávat doma. Sdružování do učebních skupin není povoleno. Půjdeme za každým ohlášením takového spojování a předávat je okresním správním orgánům. Vyzývám k oznamování takových ilegálních skupin," řekla v OÖN.

Kromě toho požaduje přísnější státní přezkušování učebních pokroků dětí v domácí výuce nejméně jednou za půl roku. Doufá prý, že se mnoho dětí ještě během tohoto školního roku do svých tříd vrátí.

Vyhrál(i) 50 milionů eur

Sázející eurojackpotu z Bavorska - jedinec nebo skupina - vyhrál(i) v pátek ve Westlottu 49 327 084,70 eura na čísla 2, 14, 18, 23, 42 a euročísla 5 a 10. Po 1 170 614,70 eura šlo do Bádenska-Württemberska a do Šlesvicka-Holštýnska.

Soud pustil zadržené aktivisty

Okresní soud v Landshutu vyhověl stížnosti pěti zadržených proti rozhodnutí úředního soudu v Erdingu a pustil je z preventivního zadržení za blokování dálnic kolem Mnichova na protest proti veletrhu aut IAA (náš web informoval). Měli v něm být do konce výstavy v neděli. Rozhodnutí z Landshutu není pravomocné, policie může podat stížnost.

V Mnichově protesty vyvrcholily v sobotu. Na Theresienwiese čekali demonstraci desetitisíců aktivistů klimatu, a už dopoledne je očekávalo asi 4500 policistů. Do města se vydala hvězdicová jízda cyklistů ze 16 míst, třeba z Řezna nebo Augsburgu.

Dobré uzdravení…

V pátek kolem 19.30 jel devítiletý chlapec v Dingolfingu na koloběžce a upadl. V tu chvíli přiběhl pes a kousl ho do lýtka. "Jeho majiteli to zřejmě bylo jedno," píše PNP. Popřál dítěti "dobré uzdravení" a šel dál. Policie ho hledá a prosí případné svědky o informace.

Kvůli psovi hrozil pilou

V pátek večer se sousedi v Neuburgu dostali do sporu kvůli vyjícímu psu. 34letý muž začal nakonec manželskému páru odpůrců hrozit smrtí. Pokoušel se na své terase nastartovat motorovou pilu, a když se mu to nepodařilo, chopil se sekery a zaujal výhrůžný postoj. K fyzickému střetu nedošlo, agresor odešel zpátky do svého domu, kde se zamkl. Policie ho přemluvila, aby vyšel, což udělal a nechal se bez odporu zatknout. Dopravili ho na psychiatrickou kliniku. Bude se zodpovídat z vyhrožování, napsala PNP.