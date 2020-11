Linec – O první adventní neděli Rakousko tradičně uctívá klobásu. Zvyk má dlouhou tradici, píší OÖN.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/PNP/Volker Weinhold

Začali jej lineční řezníci, kteří posílali až do začátku první světové války o prvním adventu svým stálým zákazníkům klobásy a oni si je rádi ohřívali v polévce. Teprve později přišla varianta s hořčicí a kyselým zelím. Vždy ale hrála velkou roli rukodělná dovednost řezníka. Dnes je v nejlepším případě maso do klobás ručně vyřezáno a připraveno, pak už jen podle zkušenosti dokořeněno a plněno do střívek, popisuje v listě expert Christian Derntl. Ale chutnají pořád… „S každou požitou porcí pak strávníci podporují řemeslo a udržují tradici klobásové neděle, která si zaslouží být slavena,“ končí list.