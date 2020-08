„Jak policie sdělila v úterý, vyšetřovatelé dostali v neděli upozornění, že odcizené audi se má nacházet v oblasti Volar. V Čechách se předtím stopa pachatele ztratila – bezprostředně po krádeži ujel razantní jízdou při stíhání policií přes hranice. Přes společné pátrací centrum Petrovice-Schwandorf převzala pátrání česká policie. Ta pak vozidlo zajistila u 22letého Čecha v oblasti Volar. Byl vyslechnut a po dohodě se státním zástupcem propuštěn. Vůz bude po zajištění stop předán majiteli,“ napsala PNP.

Podle dosavadního stavu vyšetřování je mladík podezřelý i z dalších krádeží či pokusů o ně 14. srpna v Neuschönau. „Při odcizení audi nechal na místě stříbrně a modře lakované jízdní kolo, které mohlo být také kradené,“ uvedla pasovská policie a hledá svědky, kteří by k němu něco mohli říci (tel. 0851/9511-0). Vyšetřování vede ve spolupráci se státním zastupitelstvím v Pasově a s policií Volary. Bicykl je na snímku zemského ředitelství policie (Deník/PNP).

Už se šikují

Zdroj: Deník/OÖN



Mladí čápi v Rakousku už se chystají na dlouhou cestu bez rodičů do afrických zimních ubytování. Na polích a loukách už se shromáždily stovky kusů. Jen v Horních Rakousích zaznamenali letos na 900 čápů. Jejich cesta na jih potrvá několik týdnů, během nichž uletí až 10 000 kilometrů. Foto: Deník/OÖN/Michael Dvorak

Obětují fašink?

„Páté roční období“, masopust neboli fašink, je v Německu obdobím tradičních karnevalových veselic s maškarádami, kuplety, satirou, pitím. Je svým způsobem nedotknutelné – a teď je chce ministr zdravotnictví Jens Spahn kompletně „škrtnout“ kvůli koroně, napsala PNP podle listu Rheinische Post. V telekonferenci výboru pro zdravotnictví navrhl sezonu celospolkově zrušit. „Sám jsem byl taky ,dětským princem´ masopustu a pocházím z karnevalové bašty. Vím tedy, jak je důležitý pro mnoho milionů Němců,“ řekl. „Ale v této zimě, uprostřed pandemie, si zkrátka karneval nedovedu představit. Je to hořké, ale je to tak…“

Podmínka za fýrera

Zdroj: Deník/OÖN

Bývalý předseda poslaneckého klubu FPÖ v dolnorakouském zemském sněmu Martin Huber (50, na snímku) byl ve středu v St. Pöltenu nepravomocně odsouzen za propagaci nacismu – formálně za oživování jeho myšlenek, neboli u nás za podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka – na dvanáct měsíců podmíněně, napsaly OÖN.

Poslanec porušil zákon přáním k narozeninám, které publikoval na facebooku 20. dubna 2014. Ten den se v roce 1889 narodil Adolf Hitler. Obviněný napsal: Srdečné blahopřání těm, kteří dnes mají narozeniny. Podle názoru státní zástupkyně tak glorifikoval osobu Hitlera. „Žalovaný je vysokým politikem. Je tak nepředstavitelné, že by neznal den Hitlerova narození,“ řekla.

Znalost o tom Huber u hlavního líčení výslovně nepopíral, při odesílání facebookového příspěvku prý na to ovšem nepomyslel. Příspěvek byl zveřejněn 20. dubna 2014 ve 0.14 hodiny. Nedíval se prý tehdy ani na hodiny, ani na datum. Blahopřání údajně myslel v rámci nadcházejících komunálních voleb, k oslovení široké veřejnosti. Reakce případných oslavenců na příspěvek ale nebyla valná, tak přešel na osobní gratulace.

Žalobkyně ale míní, že jednal z politického výpočtu, k získání podpory jiných osob stejného smýšlení. Zdůraznila, že Huber tuto poštu přes veřejnou diskusi stále nesmazal. Ten k tomu řekl, že příspěvkem nemyslel na Hitlera nebo cokoliv jiného, co se spojuje s nacismem, ale smazání příspěvku by bylo doznáním viny. On prý s nacismem nemá nic společného a mít ani do budoucna nechce. Obhájce řekl, že většina lidí neví, kdy má Adolf Hitler narozeniny, a že je to tak dobře. Vztah k nacismu podle něho nelze z Huberova příspěvku odvodit. Státní zástupitelství mu prý podsouvá smýšlení, které ve své politické dráze nikdy nezastával. Odhlédnuto od ostatního je prý přece jasné, že k narozeninám lze blahopřát jen žijícím osobám.

K případu OÖN dodávají, že internetová pošta z dubna 2014 se stala mediálně známou až 21. září 2019, asi týden před volbami do Národní rady. Hubera poté šéf FPÖ Norbert Hofer suspendoval a později byl ze strany vyloučen. Své křeslo v dolnorakouském sněmu si ale udržel jako nezařazený poslanec. Loni v listopadu ho sněm vydal ke stíhání. Huber sám také hlasoval pro.