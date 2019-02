Jižní Čechy (INFOGRAFIKA) - Kamiony tudy nejezdí už přes dvacet let. Ve čtvrtek jich ale Ševětínem, Vitínem a Chotýčany projely stovky.

Naštěstí jen dva dny se musí mít na pozoru Ševětínští, Vitínští a Chotýčanští. Přejít přes hlavní silnici je výzva pro pevné nervy. Od Prahy a z druhé strany od Českých Budějovic a Tábora se od rána do čtvrtečního podvečera valila čtyř a vícekolová vozidla, která musela náhradní trasou kvůli přeložce elektrického vedení mezi Borkem a Ševětínem na D3.

Kamionů přibylo

„Už jsme odvykli tak velkému provozu,“ shrnula včera pocity z průjezdu několika tisíc spalovacích a vznětových motorů Hana Harazímová. Jako prodavačka v ševětínské trafice v bezprostřední blízkosti hlavní silnice má přehled z první ruky. „Lidé jsou z toho div živi, ale pamatuji si, když tudy vedl hlavní tah,“ vzpomněla na dobu před více než dvaceti lety Hana Harazímová.

To ale nebyla situace tak vyhrocená. „Tehdy tolik aut nejezdilo, protože všechno se vozilo po železnici. Nebylo tolik kamionů jako dnes, když převážejí všechno a všeho je mnohem víc,“ srovnává Hana Harazímová, proč to před trafikou jen lítá. „Je to obrovský provoz, ale nedá se nic dělat. Nejhorší ale je, že řidiči nedodržují předepsanou třicítku! Z kopce se rozjedou a tady hned šlapou na brzdu, protože je tu ostrá zatáčka,“ stěžuje si prodavačka, která byla včera svědkem nepříjemné situace. Dva kamiony se v zatáčce nevyhnou. Takže jedoucí od krajského města musel couvat, což kvůli dalším za něj nacpaným autům brnkačka nebyla.

Z Borku přes Chotýčany, Vitín a Ševětín se pojede i v pondělí od 8 do 17 h.

Uzavírku silnice I/3, známější jako E55, si vyžádala v tomto místě budovaná dálnice. Kvůli D3 je nutné přeložit elektrické vedení a tyto práce budou pokračovat i v pondělí mezi 8. a 17. hodinou. Stejně jako ve čtvrtek bude průjezdová rychlost těmito obcemi snížena na 30 kilometrů. „Musíme to vydržet,“ komentovala Hana Harazímova z Vitína. Přes 10,5 km dlouhý dálniční úsek Borek – Ševětín, budovaný vedle I/3, by měl být dokončen za tři roky.