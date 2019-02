U KOVADLINY. Ve skanzenu ve Finsterau je od března do října, každé úterý od 13 do 16 hodin, možné vidět při práci jednoho z posledních vesnických kovářů regionu Josefa Wurma.

Mistrovi ohně se lze dívat přes rameno. | Foto: Deník/repro PNP

Míň krádeží, ale s vyšší škodou

Počet trestných činů v Bavorsku se loni zvýšil o 3,3 procenta na 614 520 případů, napsala pasovská PNP. Počet útoků na každých 100 000 obyvatel stoupl o 2,1 procenta. Podle ministra vnitra Joachima Herrmanna je to ale pořád velmi málo – před deseti lety byla kriminalita v zemi o asi osm procent vyšší, uvádí list.



Krádeží a vloupání do bytů loni ubylo 4990 na 180 260 (-2,7 %). Při nich způsobené škody ale vzrostly o 15,8 % na více než 206 milionů eur. To podle ministerstva svědčí o tom, že zloději jsou stále profesionálnější. Objasněno bylo 18,9 % případů, o tři procenta víc než předloni.



Násilné kriminality bylo loni u sousedů o 9,8 % víc - policie řešila 21 101 případ. Objasněno bylo 84,7 procenta věcí. V 81,9 procenta šlo o těžká ublížení na zdraví. Útoků proti životu bylo 587, z toho 358 ve fázi pokusů.



Mezi 274 633 podezřelými bylo 180 023 Němců a 94 610 cizinců (+14,9 procenta). Bylo jich tedy 34,4 procenta. V roce 2012 měli podíl „jen" 25,4 procenta. Statistika vede explicitně i přistěhovalce: loni jich bylo podezíráno z trestné činnosti 26 332 (tedy 9,6 procenta ze všech obviněných).



Násilných trestných činů spáchaných přistěhovalci bylo loni o 93 procent víc než předloni – 3495. 58,3 % případů se stalo v ubytovnách běženců, v 64,9 % šlo o vzájemné střety uprchlíků. Obětmi násilností se stalo 8075 žadatelů o azyl. Z 82,9 % byli pachateli rovněž azylanté. Drogových deliktů odhalila policie loni 49 056, meziročně tedy o 19,2 procenta víc.

Naftový upír z Čech

Zloděje nafty policie přistihla při činu a zadržela v neděli v noci v Hauzenbergu, okres Pasov. „Dopadla 30letého Čecha, když čerpal z tanku odstaveného kamionu naftu do svého auta," píše PNP.



List uvádí dále, že už v neděli 5. března někdo odčerpal 300 litrů nafty z nákladního auta na parkovišti. Týden nato jeho majitel kontroloval dopoledne totéž vozidlo, zjistil, že někdo zase manipuloval s víčkem nádrže, a oznámil to policii. Ta se vydala „na číhanou" - a skutečně, ve 22 hodin zpozorovala zmíněného Čecha, jak z jiného vozidla zaparkovaného na stejném místě pumpuje naftu do svého auta, popisuje PNP. Užil k tomu čerpadla, které si sám vyrobil. Hlídka pumpu našla, muže zatkla a dopravila ho na inspekci. „Při výslechu popíral, že by měl s první krádeží něco společného – tu neděli prý byl také v Hauzenbergu, ale ono profesionální čerpadlo prý poprvé použil až minulou neděli," uvedl list. Vyšetřování případu pokračuje.