Nepodceňujte rizika spojená s koupáním! Bilance v jižních Čechách za uplynulý týden je tragická.

Podle jihočeské policejní mluvčí Lenky Krausové během uplynulého týdne utonuli v našem kraji dva muži a jeden se těžce zranil při skoku do bazénu.

K první tragické události došlo ve středu kolem půl šesté večer v okolí Přední Výtoně, když se při rybaření vydal třiapadesátiletý muž do lipenské přehrady, aby odstranil závadu na vlasci. "Během chvíle se pak oznamovateli ztratil z dohledu a i přes velmi rychlý zásah se ho po jeho vytažení na břeh a resuscitaci již nepodařilo oživit," popsala neštěstí Lenka Krausová.

K další takto nešťastné události vyjížděli policisté a záchranáři v pátek po jedné hodině odpolední na Jindřichohradecko ke Strmilovu, kde v jednom z rybníků utonul při koupání třiasedmdesátiletý muž.

K poslednímu zranění, které bylo spojené s riziky při koupání vyjížděly složky IZS v sobotu kolem půl desáté večer. "Na Jindřichohradecku skočil do bazénu mladý dvaadvacetiletý muž, který utrpěl vážné zranění a do nemocnice byl trasportován vrtulníkem," doplnila policejní mluvčí.

"V souvislosti s těmito tragickými událostmi v kraji vás upozorňujeme na rizika spojená s vodními sporty, koupáním apod. Pokud se necítíte dobře, do vody nechoďte. Nepřeceňujte své síly a schopnosti. Nechoďte se koupat sami. Vždy alespoň ve dvou nebo upozorněte ostatní jakým směrem budete plavat. Máte-li u vody děti, v žádném případě je nespouštějte z očí. Velmi nebezpečná je kombinace alkoholu, horkého počasí a koupání," vypočítává možná rizika Lenka Krausová. "Pokud pijete u vody alkohol, plavat se rozhodně nevydávejte. Neskákejte do vody v místech, která neznáte, to samé platí při radovánkách u bazénu, které bývají také velmi nebezpečné," dodává policejní mluvčí.